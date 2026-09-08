Solsona proclama els nous representants del pubillatge local durant el pròxim any
Els nous embaixadors de la festa solsonina són Ivette Caballol, com a pubilla; Lluc Baraldès, com a hereu; Núria Pujol, com a donzella d'honor; i Joan Joval, com a fadrí
L'acte de proclamació, un dels primers actes de la Festa Major, i també dels més emotius, va omplir de gom a gom la plaça del Camp
Solsona ja té nous representants locals del pubillatge i els va proclamar la tarda d'aquest dilluns en una plaça del Camp plena de gom a gom. Els escollits per ser els nous embaixadors de la festa arreu del país durant el pròxim any seran Ivette Caballol, com a pubilla; Lluc Baraldès, com a hereu; Núria Pujol, com a donzella d'honor; i Joan Joval, com a fadrí. L'acte, que és un dels primers de la Festa Major, i també un dels més emotius, també va servir per acomiadar els seus predecessors.
Els nous representants del pubillatge han rebut les bandes i les faixes que lluiran durant el pròxim any, de les mans dels seus predecessors: la pubilla i l’hereu de Solsona 2025, Júlia Pallarès i Enric Pensí, i la donzella d’honor i el fadrí, Núria Nosàs i Andreu Serrahima, respectivament. Amb les emocions a flor de pell, tots quatre van acompanyar ahir la Corporació al cant de la Salve, el que va ser darrer acte que viurien com a ambaixadors locals de la festa solsonina.
Qui són els quatre representants?
Ivette Caballol Colilles, que ostentarà durant aquest any el títol de pubilla, es va presentar a la convocatòria en representació del Club Bàsquet Solsona. Té 17 anys i tot just començarà el grau en Economia.
L'hereu serà Lluc Baraldés Babià, que va ser presentat per la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona. Té 19 anys i està a punt de començar el primer curs de Dret.
Núria Pujol Molins, que ha estat presentada per l'Esplai Riallera, ha rebut la banda de la donzella d'honor. Ella té 17 anys i aquest curs començarà el doble grau d'Educació infantil i primària.
Joan Joval, l'escollit com a fadrí de Solsona, es va presentar a la convocatòria a títol personal. Té 18 anys i aquest setembre començarà el segon curs d'Enginyeria agrària i alimentària.
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