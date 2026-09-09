L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: "La seva manera de fer l'ha convertit en un referent"
La ciutat ha viscut amb intensitat la jornada central de la seva Festa Major amb uns Ballets que han reunit una gentada a la plaça Major i un emotiu comiat a l'hereu Miquel Pérez
L'encesa de la tronada final l'han fet els portaveus dels diferents grups municipals amb representació a l'Ajuntament
Solsona ha viscut aquest dimecres de Festa Major una jornada plenament dedicada a la seva patrona i a reivindicar la seva tradició. Els Ballets tradicionals han tornat a omplir de gom a gom la plaça Major. Un dels moments més emocionants ha estat el comiat del Miquel Pérez Chimeno, que va rebre el títol d'hereu de Solsona el 2024 i de la Catalunya central el 2025, i que ha viscut avui el seu darrer acte de la festa patronal com a hereu de les comarques lleidatanes i segon fadrí d’honor de Catalunya.
L’alcaldessa Judit Gisbert, en nom de l'Ajuntament de Solsona, ha agraït al jove la seva tasca amb la veu entretallada per l’emoció. "En Miquel ha representat la tradició del pubillatge de casa amb honor, orgull i dignitat, al costat de la pubilla de les comarques lleidatanes, Queralt Pérez. Ha deixat empremta amb un estil compromès, elegant i genuí. La seva manera de fer l'ha convertit en un referent", ha manifestat la batllessa. El seu parlament ha fet esclatar en aplaudiments la plaça Major.
La jornada d'aquest dimecres ha comptat amb una àmplia representació institucional del Solsonès, ja que hi han participat la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, i bona part dels alcaldes i alcaldesses, així com la directora dels Serveis Territorials d’Administració Local, Patricia Alonso. En els ballets, com és tradició, també han acompanyat les autoritats el bisbe, Francesc Conesa, el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Joan Francesc Casals, i els priors dels quatre castells, Miquel Àngel Múrcia (Castellvell), Jordi Riart (Lladurs), Guillem Nadal (Llobera) i Josep M. Cardona (Olius).
Com és costum, la tronada preparada pels Trabucaires i l'esclat dels mascles han donat per finalitzat l'acte de la imatgeria festiva. En aquesta ocasió, però, l'alcaldessa ha convidat els portaveus dels quatre grups municipals amb representació a l'Ajuntament a encendre-la amb ella. Tot seguit, s'ha fet la ballada de la final a la plaça de l'Ajuntament per tancar el matí amb un moment d'eufòria compartida.
Tot i que durant el matí han caigut algunes gotes de pluja, això no ha tingut cap afectació en els actes programats. Ara bé, el Concurs de Músics al Carrer d'aquesta tarda, organitzat per Joventut Solsonina, s'ha hagut de cancel·lar davant la previsió meteorològica.
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