Un foc sota una línia d'alta tensió deixa algunes cases sense llum a Castellar de la Ribera
Prop d'una torre elèctrica hi havia una geneta morta que en podria haver estat la causant
Algunes cases de Castellar de la ribera s'han quedat sense subministrament elèctric aquesta nit de dimecres a causa d'un incendi sota una línia d'alta tensió. El foc s'ha originat prop de la masia de Serra de Dalt, des d'on a les 22.28 hores s'ha rebut l'avís. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una única dotació que ha treballat conjuntament amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per aturar les flames abans que passessin a majors.
Prop d'una torre elèctrica, els efectius hi han trobat una geneta morta, de la qual sospiten que podria haver estat la causant del foc, que ha acabat cremant quinze metres quadrats de matolls. Les afectacions s'han limitat a la superficie cremada, l'animal mort i les cases que s'han quedat sense llum, sense estendre's més enllà.
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