Sant Llorenç encara la recta final de la renovació de la xarxa d’aigua
Regió7
Sant Llorenç de Morunys encara la recta final dels treballs que tenen per finalitat posar al dia la xarxa de subministrament d’aigua potable. El projecte, pressupostat en un total de 361.370,61 euros, 285.123,50 dels quals els subvenciona l’Agència Catalana d’Aigua (ACA), el consistori confia millorar l’eficiència del servei, reduir les pèrdues de recursos hídrics i facilitar la tasca de localització quan es doni qualsevol mena d’incidència.
En concret, el projecte suposarà la substitució de canonades velles per unes noves conduccions al llarg de més de 2.000 metres de la xarxa, s’han comprat comptadors per als habitatges i s’han instal·lat comptadors de sectorització.
Amb motiu d’aquestes obres, el dijous d’aquesta setmana es van fer talls en el subministrament que van afectar els carrers de les Set Riberetes, el de la Serra del Verd i el del Fornó.
Aquesta intervenció serà especialment rellevant al municipi donar que l’any passat la quantitat aproximada de pèrdues d’aigua potable vorejava el 20% del total de la xarxa.
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