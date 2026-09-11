Solsona tanca la Festa Major amb una jornada plena d'art, música i el castell de focs ajornat
El Concurs de pintura ràpida, el 14è Barramiau i l’actuació de Doctor Prats posen el punt final a una Festa Major que ha tingut la tradició i la música com a protagonistes
El castell de focs, que s’hauria fet dilluns si no s’hagués activat el Pla Alfa per risc d’incendi, es va acabar celebrant aquest dijous al vespre
Solsona va tancar aquest dijous la seva Festa Major amb una jornada en què van prendre protagonisme les propostes culturals, tant les artístiques com les musicals. Alguns dels plats forts van ser el 45è Concurs de pintura ràpida i la celebració del 14è Barramiau, que va omplir de música i de festa el nucli antic solsoní. També es va fer el castell de focs, després que hagués de ser reprogramat a causa del risc d’incendi del passat dilluns.
L’arrelat concurs de pintura ràpida va comptar amb la participació de 17 artistes, entre els quals hi havia un solsoní, que van omplir el nucli antic per fer màgia amb els seus pinzells. Prenent els carrers i places de la ciutat com a font d’inspiració, cadascun ha presentat la seva proposta. El lliurament dels premis es farà el pròxim divendres 18 de setembre.
Dins del programa festiu, una altra de les cites més participades va ser el Barramiau de la nit, organitzat per Joventut Solsonina. El correbars va omplir de festa i de música el nucli antic de la ciutat, que va comptar amb l’acompanyament musical de la Trixaranga.
El castell de focs aplaçat
Abans, però, el cel es va vestir de festa pel castell de focs. L’espectacle pirotècnic es fa tradicionalment la nit del primer dia de Festa Major, però enguany va haver d’ajornar-se per l’activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc alt d’incendi a la ciutat. Ahir, dijous, els solsonins i solsonines van poder gaudir finalment de la cita.
A la nit, Solsona va viure la nit de concerts més potent de l’edició, amb l’actuació de Doctor Prats. El grup nascut a Terrassa va fer omplir la plaça del Camp amb un munt d’assistents decidits a gaudir al màxim del darrer sospir de la Festa Major.
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