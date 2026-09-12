El Drac de Solsona, amb més de 330 anys d'història, ha ballat renovat aquesta Festa Major
La figura va passar pel Taller Casserras, on va ser sotmesa a unes intervencions que han permès reforçar l’estructura interna i reparar alguns desperfectes
El Drac de Solsona ha ballat renovat aquesta Festa Major, i això és perquè dies abans de la celebració patronal va passar pel Taller d’Escultura Casserras per rebre tot un seguit de restauracions i, així, millorar el seu estat de conservació. La peça d’imatgeria festiva és una de les més antigues de Catalunya i, de fet, encara avui dia surt als carrers i places de Solsona la mateixa figura que va ser estrenada fa més de 330 anys.
El gruix de la intervenció es va centrar en la restauració estructural del Drac, especialment d’una desena de les fustes internes que el sostenen. Segons detalla la restauradora Sessa Casserras, aquestes van haver de ser doblegades de tal manera que imitessin la curvatura original de la figura i s’integressin amb l’entramat intern. Les fustes, a més, van ser tractades per evitar les afectacions d’insectes xilòfags. Les que ja estaven malmeses, van ser consolidades en profunditat amb resina alifàtica.
Les seves ales també van haver de ser restaurades, ja que una d’elles estava trencada, es van canviar els coixins i també es van renovar els pèls de la barbeta, que són de porc fer i d’euga, segons detalla Casserras. Per últim, es van fer alguns retocs de pintura en les zones on estava malmesa i es va fer una neteja profunda per eliminar la brutícia associada a la pirotècnia que forma part del seu Ballet.
Tot aquest seguit de millores tenen la finalitat de conservar una figura d’una importància destacable. Segons comparteix la restauradora, la seva primera referència coneguda es remunta a l’any 1692, més de tres segles enrere i és un dels tres dracs més antics del país. La d’aquest any ha estat la segona intervenció que ha rebut la figura; la primera es va fer el 1960 a càrrec de Manel Casserras Boix, avi de la Sessa Casserras i fundador del taller solsoní.
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