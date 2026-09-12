Experts demanen que hi hagi canvi en la gestió del ramats per fer compatible la seva gestió amb la presència del llop
Diferents departaments de la Generalitat, des dels responsables de ramaderia fins als que vetllen per la presència del depredador, experts i els ramaders es troben a Manresa per debatre mesures de futur
A Catalunya no hi ha una població de llop tan important com a l’Estat espanyol (333 manades, amb un creixement des del 2014 del 12%) i també és molt menor que la de l’Estat francès, que podria estar per sobre dels 1.100 exemplars. A Catalunya es calcula que hi ha entre 20 i 30 llops (individus, no pas manades), actualment, però la seva presència, com passa en els referents anteriors, es pot considerar que ja és estable. El llop ja ha aconseguit reproduir-se a Catalunya, on la majoria d’exemplars que s’havien vist eren els anomenats llops solitaris, que haurien passat el Pirineu en un camí que haurien iniciat als Alps italians, establint-se, primerament, a França. Per tant, es considera que aviat hi haurà manades de llops i, si no es prenen mesures i els animals no troben prou menjar al bosc -el llop s’alimenta de porc senglar, cérvol i cabirol, principalment- s’aniran produint atacs a ramats de bens. De tots els animals que serveixen d’aliment al llop, la presa més fàcil és el xai.
Justament, l’atac a un ramat al sud del Solsonès el passat mes d’agost, a Puigpelat, a la Molsosa, és el que ha portat el Govern català a redreçar la política actual d’indemnitzacions als ramaders segons els animals perduts en cada atac de llop. Avui, totes les parts implicades en el control i gestió del llop, des dels mateixos ramaders fins a diferents departaments de la Generalitat i grups d’experts que fan el seguiment d’aquest depredador, es reuneixen a Manresa per abordar canvis en els procediments. El sector ja s’ha preguntat si hi ha solucions, grups de seguiment del llop, com ara els moianesos de Valor Natura, ja han estudiat que estan fent a altres països i què es pot aplicar a Catalunya.
Àlex de Juan, un dels responsables d’aquest darrer grup, que ha treballat de manera molt especial al Moianès, considera que el tractament actual que es fa en els atacs de llop ja no es pot fer si es pretén que hi hagi una població del depredador. De Juan és partidari d’abandonar la política actual de la indemnització per animal mort i actuar de manera molt més decisiva en la prevenció i ser molt més generosos en la indemnització (que no sigui només per animal mort, sinó que es revisi la quantitat i que es tingui en compte que hi ha xais que poden quedar ferits i que no serviran per a la reproducció i d’altres que estan embarassades i que poden tenir avortaments.
La proposta que ha elaborat Valor Natura considera que s’haurien d’establir, segons els riscos, tancats sense electrificar, tancats electrificats i tancats virtuals per tal de fer més impenetrable el llop. En aquesta última proposta també s’hi inclou el marcatge de caps de bestiar per GPS.
Una altra proposta és que hi hagi gossos de protecció, els mastins. En el darrer atac de llop que es coneix, el mencionat de Puigpelat, els dos mastins que hi ha cuidant un ramat d’unes 700 ovelles, els dos gossos van lluitar de valent per evitar l’atac de depredador, tot i que aquest va aconseguir mata una ovella directament, que va esbudellar, i deixar-ne una altra de molt mal ferida, que també va morir. Però els experts consideren que és una de les solucions més efectives per protegir el ramat. Aquests animals, a part de l’adquisició, han de ser ensinistrats per conviure amb el ramat i per defensar-lo. En la proposta de Valor Natura s’especifica que si en el primer capítol s’havia de tenir en compte ajuts per als tancats, en aquest segon s’hauria de contemplar ajuts per a l’adquisició dels gossos, el seu ensinistrament i el seu manteniment.
Una altra de les propostes exigeix tenir en compte que més vigilància sobre el ramat pot suposar un increment de dedicació del ramader i, segurament, en tenir més hores de pastor.
I l’última proposta que planteja aquest grup és que hi hagi estudis de vulnerabilitat.
La presència del llop als boscos de Catalunya, a hores d’ara ja no es llegeix que una romàtica nostàlgia de conservació d’espècies, sinó que es destaca el control que fa aquest animal sobre la població de senglars, cérvols i cabirols. Àlex de Juan destaca que davant la problemàtica que tenim a Catalunya per sobrepoblació de porc senglar o de cabirol que també causa danys en finques agrícoles, a França, per exemple, tenen més controlat aquest excés. El llop, a més a més, en aquests moments és una espècie protegida a escala europea i estats i regions s’han d’adaptar a aquesta normativa general de la Comunitat Europea.
És indiscutible la protecció sobre el llop, però de la mateixa manera ho és sobre la ramaderia extensiva, que es considera fonamental per a la gestió de boscos ara que hi ha molt poc treball per part dels propietaris forestals. Ni es treballa el bosc per vendre la fusta (o no es fa d’una manera prou intensa) ni es fa prou gestió. I els ramats netegen de manera intensa el sotabosc i redueixen el risc de propagació d’incendis forestals, una de les grans amenaces en els països mediterranis.
Àlex de Juan admet que aquestes propostes suposen, segur, una major inversió de l’administració, però al mateix temps assegura que «no estem parlant de xifres que no es puguin assumir». Defensa que hi hagi ajuts no de compensació, sinó que vinguin per dur a terme els canvis en la gestió. De Juan entén que el que no es pot posar en qüestió és que hi hagi un ramader que es plantegi deixar els seus xais per inseguretat o perquè la gestió que ha de dur a terme en qüestiona la viabilitat econòmica. Generalment, els ramats és una activitat secundària en finques agrícoles, a la Catalunya central.
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