El Govern creu que hi ha d'haver les mesures per fer compatible la presència del llop i mantenir els ramats
Jordi Sargatal, director general de Medi Ambient, admet que l’administració haurà de moure fitxa per recompensar millor els amos dels xais
«Hem de demostrar que és compatible la presència del llop en convivència amb els ramats de xais de Catalunya». Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica i Medi Ambient de la Generalitat, estén que l’administració ha de moure fitxa i està disposat a introduir canvis. D’entrada, un que creu que està clar és tenir en compte que les indemnitzacions que s’estableixin no poden ser només per cada animal que mata el llop, sinó que hi ha d’haver ajuts per als que es fan mal en una estampida arran de l’atac, per als que queden ferits, per als que es trenquen internament i no podran parir o per a les mares que estan embarassades i perden els futurs bens. I no només tenir una visió més generosa des de l’administració, sinó també agilitzar el reconeixement dels danys i els pagaments. Aquest dilluns, el futur de la presència del llop i la seva convivència amb els ramats es discuteix en una reunió a Manresa amb totes les parts implicades.
Sargatal també estaria d’acord en establir ajuts per fer tancats per als ramats, una protecció que hauria de protegir de manera molt important els xais. Ara bé, si són tancats electrificats s’ha de tenir en compte que tant molesta al llop com al mateix ramat. I el director general de Transició Ecològica i Medi Ambient entén que «s’ha de canviar el maneig del ramat» i ja sap que caldrà establir algun tipus d’ajut perquè «això suposa una molèstia important per al ramader i una despesa». Sargatal recorda que a Espanya, històricament, allà on hi havia llop ja tancaven el ramat. Són intervencions des de la prevenció, com ho poden ser la reintroducció dels gossos mastins per vetllar pel ramat.
El responsable del tracte del llop des de Medi Ambient, veu que el mateix Govern té una altra feina extra, que creu que quedarà resolta amb una millor coordinació, que es tradueix en establir millors mecanismes de relació entre els diferents grups de l’administració que intervenen: el departament d’Interior gestiona els Agents Rurals; Territori, les mesures de Medi Ambient; i Agricultura la gestió amb el ramader. Sargatal confia que han trobat el mecanisme per treballar, les tres parts, en una mateix direcció.
I l’última gran idea que veu que es pot aplicar és que la societat civil entri a fer un voluntariat per atendre els ramats, de manera que els costos per als ramaders es redueixin.
Sargatal sap que la ramaderia extensiva, en regressió, és vital per a l’equilibri dels boscos, però recorda que als Alps marítims, la presència del llop ha provocat una reducció del 30% del senglar, del 30% del cérvol i del 40% del cabirol.
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