Riner demostra un estiu més que la cultura també enganxa als micropobles: en 20 cites ha acumulat 2.000 assistents
L’alcalde de Riner destaca que l’augment d’assistents d'aquesta edició respon al fet que les propostes eren més atractives i subratlla també la importància de posar la cultura a l'abast dels veïns
Regió7
Riner, el micropoble del Solsonès, ha tornat a demostrar aquest estiu que la cultura també enganxa, i molt, en les poblacions petites. El programa 'Riner és Cultura', que ha programat una vintena de cites musicals, literàries i de cinema aquesta primavera i estiu, ha aplegat enguany més de 2.000 assistents, uns 200 més que en l’edició passada. Enguany la programació ha inclòs també diverses novetats, com ara classes i tallers de tonificació i medicina xinesa i, per damunt de tot, la festa d’inauguració de la rehabilitació de la Casa Gran del Miracle, celebrada el passat 31 de juliol.
El programa d'actes s'ha desenvolupat entre finals de maig i finals d’agost i ha constat de 21 activitats, incloent-hi concerts, festes populars i revetlles, tallers de teatre, de titelles, presentacions de llibres, classes de zumba, de ball i també sessions de cinema a la fresca. Precisament, la proposta que va tancar el cicle estival va ser una projecció de cinema que es va celebrar al nucli de Freixinet el passat 28 d’agost.
La música ha tingut un protagonisme especial, amb concerts de qualitat emmarcats en els cicles Espurnes Barroques, Festival de Música Antiga (FeMAP) i Festival Itinera. Així, el concert El Rèquiem de Mozart: el somni etern, pertanyent a Espurnes Barroques, es va celebrar el 31 de maig a l’església del Santuari del Miracle i va anar a càrrec de l’Orquestra del Miracle i el Cor Francesc Valls. Aquesta cita va comptar amb una participació destacada, que va arribar al mig miler d'assistents.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, afirma que “l’augment d’assistents ha anat parell a l’increment de la qualitat i la varietat de les propostes” i ha dit també que “amb 'Riner és Cultura' perseguim dos objectius, posar la cultura a l’abast dels veïns del municipi, un dret inalienable de la gent dels micropobles, així com potenciar l’atractiu del nostre territori i atraure cada any més visitants”. En aquest sentit, considera que “la combinació entre el programa d’activitats culturals i una Casa Gran completament rehabilitada i museïtzada és una aposta guanyadora”.
Les cites del 'Riner és Cultura' tenen lloc al municipi de Riner, en espais com el Santuari del Miracle o als nuclis de Su, Freixinet i Santa Susanna, i estan organitzades per l’Ajuntament, en col·laboració amb altres entitats.
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