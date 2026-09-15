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El Consell Comarcal del Solsonès posa en marxa un cicle de xerrades per promoure un envelliment actiu

Les sessions es faran a Solsona, Sant Llorenç o Olius i tenen la finalitat de millorar el dia a dia de la gent gran i donar-los eines per planificar el seu futur

Hi ha xerrades dedicades a conèixer el suport legal que tenen a l'abast persones amb limitacions d'autonomia o bé per saber el dret a decidir que tenen al final de la vida

Una activitat de la Setmana de la Gent Gran de Solsona

Una activitat de la Setmana de la Gent Gran de Solsona / Arxiu/Aj. de Solsona

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Aquest any, el Consell Comarcal del Solsonès ha posat en marxa el Pla d’Envelliment Personal (PEP), elaborat a partir d’un estudi que, mitjançant una enquesta oberta, ha permès obtenir una radiografia acurada de la situació al territori. Una de les principals línies d’actuació és la programació d’una sèrie de xerrades i tallers adreçats a ajudar la gent gran a planificar el seu futur en àmbits ben diversos: des del lleure i l’habitatge fins a l’economia, la salut i qüestions jurídiques com el testament.

La primera de les xerrades s’ha programat per a aquest dijous, 17 de setembre, a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. En aquesta sessió es tractaran les mesures de suport legal que tenen a l’abast les persones amb limitacions d’autonomia. L’activitat començarà a les 5 de la tarda i serà dinamitzada per Marta Santaeulària.

La següent cita és el dimarts, 6 d’octubre, quan la Biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà un taller que porta per títol Imaginar és el primer pas per poder planificar.

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Les dues xerrades restants es faran el dijous 15 d’octubre i el dimarts 20. La primera, també a la biblioteca solsonina, porta per títol La rosada: convivència, benestar i envelliment actiu i es farà a les 11 del matí. La segona tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Olius, anirà a càrrec de Clara Lago i convidarà els assistents a conèixer el dret a decidir al final de la vida.

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