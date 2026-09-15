Detenen a Solsona un ocupa que va amenaçar i perseguir el serraller que li canviava el pany per desallotjar-lo
L'home va ser detingut aquest dilluns després que amenacés al serraller, al propietari de l'immoble i trenqués una ordre judicial de prohibició d'apropament en barallar-se amb el responsable d'un bar de la ciutat
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home que vivia en un pis ocupat a Solsona després que amenacés i perseguís amb un ganivet el serraller que estava canviant el pany de l'immoble per executar el seu desallotjament judicial. El seu arrest es va produir ahir, dilluns 14 de setembre, després que l'home amenacés també el propietari de l'habitatge i, més tard, es barallés amb el responsable d'un bar amb qui ja tenia una ordre judicial de prohibició d'apropament. L'home va ser arrestat per trencament de condemna d'aquesta ordre judicial i pels delictes de violació de domicili, lesions i amenaces.
Els fets van tenir lloc al barri del Camp del Molí, després que el serraller fes els treballs pertinents a la porta del domicili ocupat per executar el desallotjament judicial de l'home. En aquell moment, va començar a amenaçar al treballador, fins al punt que va acabar perseguint-lo pel carrer mentre anava seminú. Les gravacions de la persecució s'han escampat a través de grups de veïns i en xarxes socials. Segons expliquen fonts dels Mossos, diversos ciutadans van aconseguir aturar-lo i va ser en aquell moment quan els agents el van identificar. El serraller, per la seva banda, va presentar denúncia per aquests i el cos va obrir les diligències corresponents.
Després, l’home també va amenaçar el propietari del pis on vivia com a ocupa, que igualment va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra.
El detonant va arribar temps més tard, quan el mateix home va entrar en un bar de la ciutat i va barallar-se amb el responsable de l'establiment, amb qui ja tenia una ordre judicial de prohibició d'apropament. Per aquest fet, que constitueix un delicte de trencament de condemna, l'home va acabar sent detingut per la policia catalana.
A banda del de trencament de condemna, també se li atribueixen els delictes de violació de domicili jurídic, lesions i amenaces, tots ells comesos al llarg d'aquest dilluns.
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