Els ramaders afectats per atacs de llop estan "resignats", i en desacord, davant l'expansió del depredador
La reunió de la comissió del llop a la Catalunya central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar
"Estem resignats, perquè l'administració no cedirà i facilitarà que l'expansió del llop continuï en creixement a Catalunya", explica Jaume Puigpelat, un dels ramaders que van assistir dilluns a la reunió de la comissió del llop que es va celebrar dilluns, a les 5 de la tarda, a la delegació del Govern de la Catalunya central, a Manresa. En aquesta trobada, convocada a la capital bagenca arran del darrer atac de llop a la part baixa del Solsonès, a la finca de Puigpelat de la Molsosa, hi van assistir ramaders afectats d'Osona, el Moianès i el Solsonès, també grup de seguiment del llop i els diferents estaments de l'administració que intervenen en aquests tema, Medi Natural, Agents Rurals i Ramaderia. Els assistents van sortir sense propostes de l'administració més enllà d'una revisió de les indemnitzacions pels atacs i un compromís verbal d'accelerar els pagaments. El Govern els va dir que treballaven els tres departaments implicats en aquest tema, Agricultura i Ramaderia, Territori i Interior, treballaven per poder-los presentar una proposta el mes de gener, segons els afectats, perquè el Govern de la Generalitat no ha volgut atendre els mitjans de comunicació després de la trobada.
Els ramaders acaten que hi haurà més llops a Catalunya, però no els volen. Ells no hi estan a favor, però acataran el que està legislat per la Comunitat Europea i acceptat pels governs de l'Estat i català. La presència del gran depredador complica la gestió dels ramats d'ovelles i cabres, sobretot, i intranquil·litza el ramader. De tant en tant, hi ha atacs i, en cadascun hi ha ovelles mortes, d'altres que perden les cries i algunes que s'han de sacrificar perquè s'han fet mal. En un dels atacs en una finca del Moianès, l'estrès que van viure un ramat de cabres va fer, a més a més, que perdessin la llet durant uns dies.
Els ramaders, que durant generacions han viscut sense el problema del llop, ara veuen la seva presència com un maldecap nou que no saben com afrontar, en molts casos. Puigpelat veu que "ens haurem d'espavilar", però mesures com els tancats elèctrics que proposa actualment el Govern no els han convençut, perquè són tancats mòbils, que han de gestionar, on el bestiar propi també troba que hi passa el corrent. En el cas d'aquest ramader veure més fàcil tancat el ramat en estructures que ja tenen a la vora de la casa o bé en estructures noves que es puguin crear. En tot cas, en aquests moments, el suport del Govern consisteix en cedir tancats elèctrics mòbils, fer assessorament perquè puguin ensinistrar gossos que espantin o s'enfrontin al llop (mastins) i fer el pagament, només, per les ovelles mortes.
Puigpelat entén que al ramader no se li pot posar tantes dificultats i reclama a l'administració que en aquesta relació amb el llop "nosaltres som les víctimes". Té clar que els tocarà canviar la gestió dels ramats, incrementar mesures de vigilància i fer aquests tancats per portar les ovelles durant les nits d'estiu. I adverteix, que amb el llop pot passar el mateix que amb l'os, que "se'ls escapa de les mans" quan n'hi ha hagut més dels que es poden gestionar.
Puigpelat, per la seva part, ha explicat que tot i que la reunió va ser molt ordenada, els ramaders estan preocupats i es plantegen presentar una denúncia contra l'administració catalana pels atacs de llop. Diferents propietaris estan fent les consultes perquè desconfien que l'administració resolgui el problema de manera satisfactòria per a ells. Els tres departaments del Govern que intervenen en aquest tema, Agricultura, Territori i Interior, diuen que "estan treballant per posar pautes i compten tenir una proposta el mes de gener", segons ha explicat el mateix Puigpelat.
Aquest ramader solsoní creu que s'haurien d'establir més mesures de suport a la ramaderia extensiva si el Govern vol que es mantingui l'activitat i ha detallat que en la reunió es va demanar que es creés la figura d'una persona que treballés amb els ramaders per fer-los de guia en un món que desconeixen.
Àlex de Juan, de la societat del Moianès Valor Natura, considera que passats cinc anys des del primer atac al Moianès, estiu del 2021, l'administració hauria de tenir alguna proposta d'intervenció. I més quan la Generalitat té sobre la taula propostes que ells mateixos els han fet recollint el que s'està fent a altres punts d'Europa, sobretot a França, on el govern fins i tot paga pastors per anar a passejar ramats. De Juan veia, com els ramaders, que cal que aquests tinguin al seu costat un assessor, una persona que els generi confiança i que els ajudi a introduir-se en aquest món de la defensa davant els atacs del llop, que per a molts és desconegut.
Com ja havia explicat en aquest mateix diari, De Juan insisteix que el Govern ha de canviar la manera d'afrontar aquest problema i canviar la política de la indemnització per la de la prevenció. Recorda, De Juan que el 90% dels danys causats pel llop han estat en finques de la Catalunya central, Solsonès, Moianès i Osona. De Juan veu que hi ha d'haver un canvi en el maneig dels ramats i reclama a l'administració catalana que estigui al costat del pagès, que segurament que té xais i ovelles com una activitat complementària a la seva principal. Que les ovelles pasturin, però, és de gran ajut davant dels incendis forestals i aquest benefici per a la societat té un preu. "És molt més econòmic prevenir els incendis amb un ramat, que no pas apagar un foc a l'estiu", assegura.
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