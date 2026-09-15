Lluita i reivindicació en un Aplec Independentista del Castellvell que recupera el seu model tradicional
La cita va reunir el dissabte 12 de setembre un centenar de persones, que van participar en la pujada de l’estelada, la xerrada i el sopar popular de la nit, que va comptar amb dos concerts
Regió7
Solsona ha viscut enguany un Aplec Independentista del Castellvell molt participat i que ha recuperat la nit de concerts, com es feia anys enrere. La cita va reunir prop d’un centenar de persones, que van participar el passat dissabte 12 de setembre en la tradicional pujada de l’estelada i en les activitats programades al capdamunt de la històrica construcció. La xerrada, que va ser un dels plats forts de la jornada, va reunir representants de diferents àmbits per tractar iniciatives i lluites que s’estan impulsant al territori per promoure una cultura de país basada en la inclusió.
«El país camina endavant i recupera el batec». Aquesta és la idea central que va sortir de l’Aplec d’enguany. Després de la decepció del postprocés, segons detalla l’organització, han tornat a sorgir brots verds que mobilitzen i incorporen una nova fornada de joves amb ganes de mirar endavant. Durant la trobada es van poder conèixer diverses iniciatives, com la de Correllengua Agermanat, el projecte Vincles d’Òmnium, l’Assemblea Educativa del Solsonès i la Xarxa de Casals i Ateneus dels PPCC.
En Roger, del Correllengua Agermanat, va explicar com va sorgir aquesta iniciativa, que aquest 2026 ha portat la flama de la llengua arreu dels Països Catalans, implicant milers de persones i entitats. Per la seva banda, la Montse, la Yecenia, la Judit i la Gicela, del Projecte Vincles de Cervera, van explicar aquesta iniciativa d’Òmnium Cultural, que busca crear grups de conversa en català amb persones nouvingudes, per aprendre la llengua i fer cohesió social. La Berta, de l’Assemblea Educativa del Solsonès, va explicar la lluita dels docents per una educació de qualitat i per la millora de les condicions de treball dels docents, del personal d’atenció educativa i dels alumnes. De la taula rodona en van sortir conclusions ben nodrides: és important que aquestes iniciatives i lluites busquin crear dinàmiques de treball conjunt i que el futur del país passi per la inclusió i per integrar-hi tothom, perquè hem de construir el país de tothom.
Després d’uns anys de format senzill, l’Aplec ha recuperat en aquesta edició la seva estructura clàssica, amb els concerts de la nit i el sopar popular, amb productes de proximitat. Els De Gairó van encandilar la plaça Sant Pere amb les seves havaneres «a la nostra manera» i, després, els Statu Quòniam van oferir una descàrrega de rap en català, energètica i combativa, que va fer ballar el públic assistent.
Enguany s’ha celebrat la 36a edició d’un Aplec que remunta els seus inicis al 1990. La cita ha estat organitzada per La Fura, Òmnium Solsonès i Arran Solsonès.
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