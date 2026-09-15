Sant Llorenç de Morunys analitza la seva població: un municipi envellit i amb menys estrangers que la mitjana catalana
El municipi compta amb 982 habitants, gairebé un 30% dels quals tenen 65 anys o més, i l'any 2024 va destinar més de 21.000 euros a actuacions de protecció i promoció social per fer front als reptes demogràfics
Pel que fa a la diversitat, només el 10,6% dels veïns tenen nacionalitat estrangera, una xifra per sota del 18,74% de mitjana catalana
Sant Llorenç de Morunys, municipi rural del nord del Solsonès, ha fet una anàlisi de la seva situació poblacional actual. Les principals conclusions que se n’extreuen són que la població destaca per l’envelliment progressiu dels veïns, una tendència generalitzada a Catalunya, i pel fet que hi ha menys residents estrangers que la mitjana catalana. Aquests factors, segons apunten fonts consistorials, dibuixen un escenari al qual cal adaptar les polítiques socials que s’hi impulsen.
El municipi piteu compta actualment amb 982 habitants, dels quals 514 són dones i 468 són homes. I d'aquests, el 29,7% tenen 65 anys o més, una proporció superior a la mitjana catalana i que s'ha anat accentuant més amb el pas dels anys. Per contra, els nens i nenes d'entre 0 i 14 anys tan sols suposen el 10,6% de la població total. Aquesta tendència, segons detalla l'Ajuntament, "evidencia el pes creixent de la població jubilada i la necessitat de reforçar els serveis destinats a la gent gran".
Malgrat aquestes xifres d’envelliment, el municipi manté una certa estabilitat poblacional, fet que posa de manifest la seva resistència davant del despoblament en zones rurals.
Per donar resposta a aquesta realitat, l'Ajuntament de Sant Llorenç va destinar al llarg del 2024 un total de 21.151,95 euros a actuacions de protecció i promoció social. Aquesta inversió, que equival a 21,09 euros per habitant de 65 anys o més, va estar orientada a donar resposta als reptes derivats de l'envelliment de la dependència d'aquest gruix de població.
Un percentatge menor d'estrangers
Pel que fa a la diversitat demogràfica, el municipi del Solsonès també destaca per tenir un percentatge d'estrangers menor a la mitjana de Catalunya. Segons les dades més recents de l'Idescat, del total de 982 veïns, un 10,6% són de nacionalitat estrangera, és a dir, 114. La mitjana catalana, en canvi, se situa en el 18,74%.
Segons consta en la base de dades oficial, dels censats, una seixantena de veïns provenen de països d’Europa; prop d’una vintena, d’altres punts de l’Estat, fora de Catalunya; una quinzena, del continent africà; una altra quinzena, d’Amèrica del Sud; i sis, d’Amèrica del Nord i Central.
Aquestes dades, segons apunten fonts consistorials, "reflecteixen una realitat compartida amb molts municipis rurals catalans, on hi ha una població cada vegada més envellida, amb una presència d'immigració inferior a la mitjana del país i amb la necessitat d'adaptar les polítiques socials a les noves necessitats demogràfiques".
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