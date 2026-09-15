Tres denunciats per disparar una arma de fogueig durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona
Els fets van ser gravats i compartits a les xarxes socials, fet que va permetre a la policia identificar els autors i intervenir l’arma
Tres joves han estat denunciats per fer alguns trets a l'aire amb una arma detonadora (de fogueig) durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona del passat dijous. Els fets van ser filmats i, posteriorment, difosos a través de xarxes socials i grups de Whatsapp. Gràcies a aquest vídeos, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van poder donar amb els autors i van intervenir l'arma de fogueig.
Aquest episodi va tenir lloc pocs dies abans que un altre succès que també ha obligat els dos cossos policials a cooperar: la detenció d'un home per amenaces amb arma blanca al qual se li atribueixen també els delictes de trencament de condemna, violació de domicili i lesions, aquest dilluns 14 de setembre.
Paral·lelament, els Mossos i la Policia Local mantenen el seguiment, de forma preventiva, d’altres casos que han estat detectats en els darrers dies.
Coordinació policial per a una resposta ràpida
En aquest context, aquest dimarts l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha mantingut una reunió de treball amb els responsables de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Solsonès i de la Policia Local. La trobada ha servit per posar en comú les actuacions realitzades, analitzar els casos detectats i abordar-ne el seguiment.
L’Ajuntament destaca que la coordinació policial permet donar una resposta ràpida als incidents que es produeixen i fer-ne el seguiment corresponent amb l’objectiu de preservar la convivència i la seguretat a la ciutat.
El consistori recorda, alhora, que la difusió de vídeos a les xarxes socials no sempre permet contextualitzar els fets i demana que qualsevol incident sigui comunicat als cossos policials perquè pugui ser investigat i s’hi pugui actuar.
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