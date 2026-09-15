Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Català a ManresaDonanemabChampions al Camp NouMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

Tres denunciats per disparar una arma de fogueig durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona

Els fets van ser gravats i compartits a les xarxes socials, fet que va permetre a la policia identificar els autors i intervenir l’arma

Castell de focs de la Festa Major de Solsona, en una imatge d'arxiu

Castell de focs de la Festa Major de Solsona, en una imatge d'arxiu / Arxiu/De Cop Mèdia

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Solsona

Tres joves han estat denunciats per fer alguns trets a l'aire amb una arma detonadora (de fogueig) durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona del passat dijous. Els fets van ser filmats i, posteriorment, difosos a través de xarxes socials i grups de Whatsapp. Gràcies a aquest vídeos, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van poder donar amb els autors i van intervenir l'arma de fogueig.

Aquest episodi va tenir lloc pocs dies abans que un altre succès que també ha obligat els dos cossos policials a cooperar: la detenció d'un home per amenaces amb arma blanca al qual se li atribueixen també els delictes de trencament de condemna, violació de domicili i lesions, aquest dilluns 14 de setembre.

Paral·lelament, els Mossos i la Policia Local mantenen el seguiment, de forma preventiva, d’altres casos que han estat detectats en els darrers dies.

Coordinació policial per a una resposta ràpida

En aquest context, aquest dimarts l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha mantingut una reunió de treball amb els responsables de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Solsonès i de la Policia Local. La trobada ha servit per posar en comú les actuacions realitzades, analitzar els casos detectats i abordar-ne el seguiment.

L’Ajuntament destaca que la coordinació policial permet donar una resposta ràpida als incidents que es produeixen i fer-ne el seguiment corresponent amb l’objectiu de preservar la convivència i la seguretat a la ciutat.

Notícies relacionades

El consistori recorda, alhora, que la difusió de vídeos a les xarxes socials no sempre permet contextualitzar els fets i demana que qualsevol incident sigui comunicat als cossos policials perquè pugui ser investigat i s’hi pugui actuar.

Subscriu-te per seguir llegint

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  2. Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
  5. Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
  6. Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
  7. Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
  8. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta

Tres denunciats per disparar una arma de fogueig durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona

Tres denunciats per disparar una arma de fogueig durant el castell de focs de la Festa Major de Solsona

La crisi migratòria de Ceuta divideix el Parlament Europeu

La crisi migratòria de Ceuta divideix el Parlament Europeu

El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més

El secret perquè el parquet recuperi la brillantor sense fer obres ni gastar diners de més

Barcelona es veu amb més opcions d’acollir la final del Mundial del 2030 després de guanyar la de la Champions

Els centres cívics de Manresa reprenen la seva programació amb noves propostes

Els centres cívics de Manresa reprenen la seva programació amb noves propostes

Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?

Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?

El Clam estrena a Catalunya la Palma d'Or, el Lleó d'Or i el Gran Premi del Jurat de Sundance d'enguany

El Clam estrena a Catalunya la Palma d'Or, el Lleó d'Or i el Gran Premi del Jurat de Sundance d'enguany

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors
Tracking Pixel Contents