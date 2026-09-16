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Solsona programa més d’una vintena d’activitats per a la gent gran, amb nous cursos de fotografia, tennis taula i exercicis de força

Aquesta setmana se n’obren les inscripcions amb una elevada demanda, sobretot de les propostes que promouen l'activitat física

Participants en una activitat de fotografia de la Setmana de la Gent Gran

Participants en una activitat de fotografia de la Setmana de la Gent Gran / Ajuntament de Solsona

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Regió7

Solsona

L’Ajuntament de Solsona, a través de la regidoria de Drets Socials, ha obert aquesta setmana les inscripcions al programa d’activitats adreçat a la gent gran per al nou curs. La proposta, que presenta tres novetats, inclou més d’una vintena d’activitats relacionades amb l’exercici físic, les arts plàstiques i creatives, les noves tecnologies i la cultura i la formació.

Les inscripcions, que es formalitzen a la segona planta de la casa consistorial, han començat amb una elevada demanda en les activitats físiques. L’assignació de les places no es farà per ordre d’inscripció. En primer lloc, l’Ajuntament valorarà la possibilitat d’ampliar el nombre de grups per donar-hi resposta, però en cas que no sigui possible, les places s’assignaran mitjançant un sorteig entre les persones inscrites.

El curs incorpora tres noves propostes. D’una banda, s’hi inclou una hora setmanal d’exercicis de força i autonomia al centre de salut integral Activa dilluns o dimecres de deu a onze del matí. També s’ofereixen dues sessions mensuals de fotografia amb Kàtia Prat –en dimarts de deu a onze–, arran de la bona acollida que va tenir aquesta proposta durant la darrera Setmana de la Gent Gran. La tercera novetat és tennis taula –els dilluns a dos quarts de sis de la tarda al gimnàs de l’Escola Arrels II.

Activitats gratuïtes o subvencionades

La programació manté una oferta diversa amb l’objectiu de fomentar la participació i afavorir un envelliment actiu i saludable. Per facilitar l’accés a les activitats, l’Ajuntament assumeix aproximadament el 30 % del cost del programa. D’aquesta manera, una part important de les propostes són gratuïtes o estan subvencionades.

Aquest curs també s’han actualitzat lleugerament alguns dels preus de les activitats físiques que havien quedat desfasats, mantenint-ne el caràcter popular.

El programa, publicat al web municipal, recull tant les activitats organitzades directament per l’Ajuntament, a través del personal de Serveis Socials, com altres iniciatives impulsades per entitats i equipaments de la ciutat, amb la voluntat de facilitar en una mateixa publicació l’accés al conjunt de l’oferta adreçada a la gent gran a Solsona.

317 participants el curs passat

Durant el curs passat, 317 persones van inscriure’s a les activitats del programa. La dada posa de manifest l’interès per aquestes propostes i, alhora, planteja reptes per continuar ampliant-ne l’accés.

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Un dels objectius, segons la regidora de Drets Socials, Maria Moumen, és “continuar reduint la bretxa de gènere en la participació”: només el 13,24 % de les persones inscrites el curs passat eren homes. En aquest sentit, “la diversificació de les activitats vol contribuir a arribar a un públic més ampli”.

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