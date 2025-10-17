Jornada Planeta Agro
Sostenibilitat i carn, eixos de Planeta Agro de la regió central
El celler Abadal acollirà el 10 de novembre una matinal dedicada a la sostenibilitat dins el sector de la ramaderia al territori
La indústria càrnia i la sostenibilitat seran el centre de la jornada matinal de Planeta Agro que tindrà lloc el pròxim 10 de novembre al Celler Abadal al terme municipal de Santa Maria d’Oló, a la comarca del Moianès, a tocar del Bages. L’esdeveniment està impulsat per AgroBank en col·laboració amb Abadal i amb l’organització de Regió7, El Periódico i Prensa Ibérica.
Diversos experts i professionals relacionats amb el món rural, el medi ambient i el sector de la carn participaran en una taula de debat que serà l’eix neuràlgic de tot l’esdeveniment.
En aquesta taula rodona que comptarà amb diversos professionals destacats en els seus respectius àmbits s’abordaran temes relacionats amb la sostenibilitat, innovació i les accions de resiliència que es poden dur a terme davant el canvi climàtic.
L’objectiu d’aquest acte Planeta Agro és generar una plataforma efectiva de reflexió, debat i punt de trobada per compartir coneixements, fomentar la col·laboració publicoprivada del sector i donar màxim altaveu als protagonistes del món rural. La inscripció per assistir a la jornada del dia 10 de novembre és totalment gratuïta, però cal registrar-se amb anterioritat. Es pot fer fàcilment a través d'aquest enllaç.
Programa de l’esdeveniment
L’acte començarà a les 10 del matí amb una benvinguda a càrrec del director de Regió7, Josep Lluís Micó. Trenta minuts abans, però, s’obriran portes per tal que tots els assistents puguin accedir a l’esdeveniment còmodament. Cinc minuts després del discurs de Micó, està prevista l’obertura institucional de l’acte, que anirà a càrrec del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig i Molist.
Abans de començar el debat de la taula rodona, els assistents a l’acte tindran l’oportunitat d’escoltar la ponència de Carina Termens, directora d’AgroBank a la Direcció Territorial de Catalunya de CaixaBank.
Després d’aquesta intervenció es farà la taula rodona que serà moderada per una periodista de Regió7. Un cop finalitzat el debat, es passarà a l’esmorzar que servirà també com a networking perquè assistents i participants en l’esdeveniment de Planeta Agro puguin intercanviar opinions sobre els temes tractats. L’acte acabarà a les 12 del migdia.
