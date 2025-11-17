Jornada en línia sobre els nous ajuts per a empreses: com tramitar els CAES i dominar la normativa energètica
La presentació serà en una sessió en línia, organitzada pel Gremi d'Instal·ladors, que se celebrarà el proper 26 de novembre
La sostenibilitat s'ha convertit en un factor clau per a la competitivitat i el futur econòmic de les empreses a Catalunya. Actualment existeixen nous ajuts, molt desconeguts, per empreses, autònoms i particulars, com els CAEs i les deduccions fiscals per actuacions en eficiència energètica i subvencions de retirada d'amiant de les teulades. Per això, des de la Generalitat de Catalunya, i a través de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), s'han impulsat diverses iniciatives per donar suport a aquesta transformació. En aquest marc, es va posar en marxa la Xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials de Transició Energètica, amb l'objectiu clar d'informar sobre aquestes noves línies d'ajuts i normativa vigent, a banda d'acompanyar pimes i autònoms en l'adopció de mesures d'eficiència, l'ús de renovables i el compliment normatiu.
La Xarxa d'Oficines de Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors, que té projectes assignats per a diverses comarques com el Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i també la Cerdanya, ha organitzat una jornada en línia essencial per al teixit empresarial. Aquesta sessió informativa, sota el títol "Nous ajuts i serveis subvencionats per a la transició energètica de les empreses del territori", tindrà lloc el pròxim dimecres, 26 de novembre de 2025, a les 11:30 hores.
L'objectiu principal de la jornada és doble: d'una banda, presentar els nous ajuts i serveis que són totalment subvencionats per a les empreses i autònoms, i de l'altra, informar de les normatives vigents d'obligat compliment i les novetats legislatives (reial decret i decret llei) en matèria de transició energètica. En essència, la trobada busca proporcionar informació pràctica per saber com aprofitar els recursos disponibles i no quedar-se enrere amb les obligacions legals.
Serveis d'assessorament i acompanyament sense cost
La tasca d'aquesta Xarxa, impulsada per l'ICAEN, consisteix a facilitar la transició energètica del teixit empresarial i a executar tota mena d'accions divulgatives, d'assessorament, promoció i formació, segons els objectius del programa PROENCAT 50 de la Generalitat.
Entre el conjunt de serveis i recursos subvencionats que es donaran a conèixer durant la xerrada, destaquen:
- Consultoria experta en àrees crucials com l'eficiència energètica, la generació renovable (per exemple, amb autoconsum), la mobilitat sostenible i la creació de Comunitats Energètiques.
- Assessorament i tramitació dels Certificats d'Estalvi Energètic (CAEs).
- Assessorament en línies d'ajuts per a empreses per accions d'eficiència energètica.
- Acompanyament complet en projectes, incloent-hi serveis tècnics i avantprojectes.
- Serveis tècnics i avantprojectes
- Suport per a l'optimització de factures de serveis energètics (llum i gas).
Per participar en la jornada en línia és imprescindible la inscripció prèvia. Les empreses i autònoms interessats a conèixer com poden aprofitar aquests serveis sense cost poden formalitzar la seva assistència a través del correu electrònic otecerdenya@gbb.cat o trucant al telèfon 621 18 07 21. Per a més detalls sobre la Xarxa, es pot consultar la pàgina web.
