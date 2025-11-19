El certificat d'estalvi energètic que et paga per la teva eficiència
Aprofita aquesta jornada informativa del sistema CAE per convertir els teus estalvis energètics en ingressos econòmics per a la teva empresa
La transició energètica té com a pilar inicial l'eficiència i l'estalvi. En aquest context, ha sorgit una eina fonamental per compensar monetàriament l'esforç d'inversió en millores: els coneguts com a CAE, de l’acrònim en castellà Certificados de Ahorro Energético (CAE). Aquest sistema garanteix un clar retorn econòmic per a empreses i particulars que duguin a terme actuacions d'estalvi. De fet, amb una millora d'eficiència no només s'obté el retorn del CAE, sinó que l'estalvi en el consum d'energia es tradueix també en una reducció de la factura.
La xerrada sobre CAE arriba a Manresa
La Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d'oficines del territori, ha estat efectuant diverses jornades per donar a conèixer què és un CAE, com s'aplica i quin és el seu funcionament. Després de sessions a Puigcerdà, Solsona, Berga i Cardona, la pròxima jornada serà a Manresa.
La xerrada sota el títol "Jornada informativa sobre CAEs: Una retribució directa pels teus estalvis energètics certificats" se celebrarà el dijous 4 de desembre de 18h a 19h a la Sala d'actes del Montepío. Una sessió adreçada a empreses que volen millorar la seva eficiència energètica, així com a professionals del sector instal·lador, ja que seran els agents que promouran els certificats entre empreses i particulars per tal que se'n puguin beneficiar. Laura Solé, tècnica de l'oficina de transició energètica del Bages, remarca que "aquesta jornada és fonamental perquè empreses, particulars i entitats locals coneguin com funciona aquest nou mercat i se'n puguin beneficiar".
Què és un CAE i com es tramita
El Certificado de Ahorro Energético (CAE) és un certificat que garanteix i acredita que, després de portar a terme una actuació d'eficiència energètica, s'ha aconseguit una millora amb estalvi d'energia. Per exemple, si se substitueix una caldera antiga de gas per una aerotèrmia, es realitza un estudi comparatiu del consum anterior i posterior per valorar i verificar l'estalvi energètic assolit. Aquest CAE, després de ser generat a partir d'un estalvi verificat, és validat per una certificadora i venut a un subjecte obligat a través d'un subjecte delegat.
"Aquest mercat dels CAE ha vingut per quedar-se"
Aquesta sessió informativa comptarà amb la participació d’aquests tres actors clau que conformen el sistema CAE, aclarint tots els dubtes de les diferents parts del procés perquè empreses, particulars i instal·ladors puguin aprofitar aquesta eina. En concret, hi intervindran de l'empresa Electra Cardener (subjecte obligat), d'APPLUS+ Certification (verificadora), i de LEYTON (subjecte delegat).
Una sessió que ofereix informació tècnica i un espai participatiu per resoldre dubtes. El coneixement adquirit és crucial per a qualsevol empresa o professional que vulgui millorar la seva eficiència energètica i, alhora, optimitzar-ne els resultats econòmics. Les inscripcions a la jornada i la sol·licitud d'assessorament es poden gestionar a través del correu electrònic otebages@gbb.cat.
