Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Xerrades sostenibles

Sessió informativa sobre ajuts per a empreses: La retirada d’amiant, la porta a l’autoconsum

La jornada es farà el 12 de desembre a la Delegació de la Cambra de Barcelona a Berga

Retirada d'amiant en una coberta

Retirada d'amiant en una coberta / Cedida

Queralt Casals

Queralt Casals

Manresa

La presència d’amiant en naus industrials, magatzems i edificacions empresarials continua sent un dels principals reptes ambientals i de salut pública a Catalunya. Conscients d’aquesta realitat, les administracions impulsen línies d’ajuts destinades a facilitar-ne la retirada segura i a promoure, al mateix temps, la instal·lació de solucions d’energies renovables.

En aquest context, la Xarxa d’Oficines Empresarials per la Transició energètica del Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d’oficines de transició energètica del territori, organitza la jornada «Ajuts a la retirada d’amiant: la porta a l’autoconsum».

L’esdeveniment se celebrarà el pròxim divendres 12 de desembre, a partir de les 10h, a l’espai de la delegació de la Cambra de Barcelona a Berga, situat al carrer Rafael Casanova, número 6. La jornada comptarà amb la intervenció Jordi Carner, director comercial d’Innover, del grup Estebanell, i també serà retransmesa en línia.

Futura línia d'ajuts

L’objectiu d’aquesta jornada informativa per a empreses és donar a conèixer la futura línia d’ajuts que ben aviat hi haurà per la retirada d’amiant en cobertes i, al mateix temps, informar sobre com aquesta pot ajudar a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en les pròpies noves cobertes, ja que en les d’amiant no s’hi poden realitzar aquests tipus d’infraestructures.

Les ajudes per a la retirada d’amiant solen tenir molt èxit, i més en el context actual de transició energètica

Ferran Soler

— Director del gremi d’instal·ladors del Berguedà, Bages i Moianès

Ferran Soler, director del gremi d’instal·ladors del Berguedà, Bages i Moianès, assegura que «les ajudes per a la retirada d’amiant solen tenir molt èxit, i més en el context actual de transició energètica». En aquest sentit, destaca que «assistint a aquesta jornada les empreses poden assegurar-se de tenir la informació necessària just abans que surtin les convocatòries i volin en poc temps com en altres ocasions».

Les inscripcions a la jornada, que són totalment gratuïtes, es poden gestionar a través del correu electrònic otebergueda@gbb.cat o trucant al 621 18 06 39.

La xarxa d’Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors, amb projectes assignats per al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya, té l’objectiu d’informar sobre les noves línies d’ajuts i la normativa vigent, a banda d’acompanyar pimes i autònoms. És un projecte impulsat per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) amb l’objectiu d’executar tota mena d’accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l’assoliment dels objectius previstos en el PROENCAT 50.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
  4. Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?
  5. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Neix a Manresa un taller de cosir que dona resposta a la falta de relleu generacional
  8. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina

Manuel Salvador Muñoz, un perrruquer caní amb botiga a Manresa, obté la plata en un concurs europeu

Manuel Salvador Muñoz, un perrruquer caní amb botiga a Manresa, obté la plata en un concurs europeu

Desenes d’infants gaudeixen de la matinal en motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor

Desenes d’infants gaudeixen de la matinal en motiu del Dia dels Drets dels Infants a Santpedor

Sessió informativa sobre ajuts per a empreses: La retirada d’amiant, la porta a l’autoconsum

Sessió informativa sobre ajuts per a empreses: La retirada d’amiant, la porta a l’autoconsum

Albert Rumbo: «La Patum és única al món i aquest és el seu gran mèrit»

Albert Rumbo: «La Patum és única al món i aquest és el seu gran mèrit»

Salvatore 'Totò' Schillaci: El final de les nits màgiques

Salvatore 'Totò' Schillaci: El final de les nits màgiques

De la cultura de l’esforç i l’Obradovic

Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia

Les eines que ofereix Feníe Energía a les empreses instal·ladores catalanes per facilitar-los el dia a dia

Vint anys després, la Patum de Berga celebra com cal ser Patrimoni de la Humanitat

Vint anys després, la Patum de Berga celebra com cal ser Patrimoni de la Humanitat
Tracking Pixel Contents