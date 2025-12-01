Sessió informativa sobre ajuts per a empreses: La retirada d’amiant, la porta a l’autoconsum
La jornada es farà el 12 de desembre a la Delegació de la Cambra de Barcelona a Berga
La presència d’amiant en naus industrials, magatzems i edificacions empresarials continua sent un dels principals reptes ambientals i de salut pública a Catalunya. Conscients d’aquesta realitat, les administracions impulsen línies d’ajuts destinades a facilitar-ne la retirada segura i a promoure, al mateix temps, la instal·lació de solucions d’energies renovables.
En aquest context, la Xarxa d’Oficines Empresarials per la Transició energètica del Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d’oficines de transició energètica del territori, organitza la jornada «Ajuts a la retirada d’amiant: la porta a l’autoconsum».
L’esdeveniment se celebrarà el pròxim divendres 12 de desembre, a partir de les 10h, a l’espai de la delegació de la Cambra de Barcelona a Berga, situat al carrer Rafael Casanova, número 6. La jornada comptarà amb la intervenció Jordi Carner, director comercial d’Innover, del grup Estebanell, i també serà retransmesa en línia.
Futura línia d'ajuts
L’objectiu d’aquesta jornada informativa per a empreses és donar a conèixer la futura línia d’ajuts que ben aviat hi haurà per la retirada d’amiant en cobertes i, al mateix temps, informar sobre com aquesta pot ajudar a la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en les pròpies noves cobertes, ja que en les d’amiant no s’hi poden realitzar aquests tipus d’infraestructures.
Les ajudes per a la retirada d’amiant solen tenir molt èxit, i més en el context actual de transició energètica
Ferran Soler, director del gremi d’instal·ladors del Berguedà, Bages i Moianès, assegura que «les ajudes per a la retirada d’amiant solen tenir molt èxit, i més en el context actual de transició energètica». En aquest sentit, destaca que «assistint a aquesta jornada les empreses poden assegurar-se de tenir la informació necessària just abans que surtin les convocatòries i volin en poc temps com en altres ocasions».
Les inscripcions a la jornada, que són totalment gratuïtes, es poden gestionar a través del correu electrònic otebergueda@gbb.cat o trucant al 621 18 06 39.
La xarxa d’Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors, amb projectes assignats per al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya, té l’objectiu d’informar sobre les noves línies d’ajuts i la normativa vigent, a banda d’acompanyar pimes i autònoms. És un projecte impulsat per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) amb l’objectiu d’executar tota mena d’accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l’assoliment dels objectius previstos en el PROENCAT 50.
