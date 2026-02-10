Proximitat, estalvi i transparència: els valors que consoliden les energètiques locals davant el client
Bassols Energia enforteix el vincle amb el territori mitjançant un model energètic més sostenible i compromès amb l'usuari.
L'actual escenari de la transició energètica a Catalunya està en un moment decisiu. Segons dades de Red Eléctrica de España, la generació d’electricitat a partir de fonts renovables al territori català durant el 2024 va créixer un 18,6% respecte a l’exercici anterior. Tot i aquest progrés, la xifra només representa el 19,1% de la producció total a la comunitat, una dada que queda clarament per sota de la mitjana registrada a l'Estat espanyol, que se situa en el 56,8%. Aquests indicadors refermen la necessitat de mantenir el compromís amb el canvi de model, però també posen de manifest que encara hi ha un llarg trajecte per recórrer.
Aquest impuls cap a un futur més sostenible s’està forjant, en gran part, gràcies a la confiança en l’energia de proximitat i a la implicació conscient de cada llar. En aquest sentit, el motor de canvi més destacat d'aquest darrer bienni ha estat l’autoconsum. L’evolució de la normativa i la reducció dels costos tecnològics han permès que milers de famílies i empreses hagin apostat per sistemes solars. Aquesta tendència demostra que la ciutadania vol assumir un paper actiu en la transformació del sector.
Transparència i personalització com a eixos de gestió
Dins d’aquest context, companyies amb un arrelament profund al territori català, com Bassols Energia, destaquen per la seva habilitat a l'hora de convertir la gestió de l'energia en un actiu per a la comunitat. Més enllà de les dades estadístiques, el veritable canvi es percep en l'experiència dels clients que confien en una filosofia basada en el tracte humà, l'eficiència i la sostenibilitat. La trajectòria de Bassols Energia, amb més d'un segle d'història al servei del territori, es fonamenta en la connexió directa que manté amb els seus usuaris.
D’acord amb les opinions recollides, la valoració del servei posa l'accent en dos pilars: la proximitat en l'atenció i la claredat tant en les tarifes com en els productes. Anna Mancebo, qui fa més de 4 anys que és clienta de la companyia, remarca que l'atenció personalitzada, la comunicació fluida i la claredat de la factura són els grans trets diferencials. Aquesta percepció d’un tracte fet a mida, fruit de la proximitat, és un dels aspectes més apreciats pels usuaris. Es tracta d'una identitat que es nota des del primer contacte telefònic, marcat per una atenció transparent i atenta.
En la mateixa línia es manifesta en Joan Prats, client des de fa més de 2 anys, qui subratlla la celeritat i proximitat en la resposta davant qualsevol incidència a la xarxa o dubte en la factura. També destaca, com a factor clau, l’estalvi i la transparència que defineixen la gestió de l'empresa. Són precisament aquests elements els que fan que molts usuaris no es plantegin un canvi de comercialitzadora. Aquesta fidelitat és especialment significativa en un moment en què el cost de l'energia continua sent una de les principals preocupacions de les famílies catalanes.
Disposar d’un assessorament proper que garanteixi energia 100% renovable i beneficis tangibles són valors que clients com l’Anna Mancebo tenen molt en compte. Segons afirma, "tot i que em truquin d'altres companyies per canviar, no ho penso fer". La serietat de la proposta és reconeguda tant en l'àmbit domèstic com en el teixit empresarial. Per exemple, Jordi Favà, empresari d’Olot amb set anys de vinculació a Bassols Energia, en ressalta la rapidesa i el bon servei. Favà assegura que la companyia compleix la seva promesa de proximitat, transparència i estalvi, cosa que permet evitar sorpreses a la factura i la necessitat de revisar-la cada mes.
L’estalvi real arriba amb la Guardiola Universal
La recerca de la proximitat i l'eficiència es materialitza en solucions com la Guardiola Universal, un producte que facilita l'estalvi real alineant el consum de les llars amb l'objectiu de promoure una energia 100% verda d'origen local. Les experiències compartides pels usuaris revelen que l'elecció d'una comercialitzadora sovint depèn més de la qualitat del servei que no pas només del preu.
Testimonis com el de la Lucia García, amb un any d'antiguitat a Bassols, confirmen que aquest servei permet estalviar de manera clara i significativa. El sistema funciona de manera molt senzilla: es va acumulant saldo mitjançant diferents plans, com les compres en comerços de proximitat, i aquests codis promocionals permeten rebaixar l'import de les factures mensuals. Amb aquest enfocament local, l'energètica no només optimitza la despesa en un mercat volàtil, sinó que reforça el sentiment de pertinença a un model més net i proper.
L’objectiu és que cada gestió positiva de l’usuari es transformi en beneficis mitjançant quatre eixos principals:
- El Pla Amic: premia els clients que recomanin els serveis de Bassols al seu entorn personal, generant un avantatge compartit.
- L'autoconsum fotovoltaic: transforma els excedents d’energia en estalvi per al futur, reservant-los per a moments de major consum.
- Compres en comerços locals: aquestes accions generen un retorn econòmic directe a la guardiola, reforçant alhora l'economia de la zona.
- La fidelitat: es valora la confiança mantinguda en el temps com un pilar essencial del model de la companyia.
Mirant cap al futur, el compliment dels objectius de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 depèn, en bona part, de les decisions dels consumidors. El canvi s’inicia a cada llar, on escollir una energètica no és només una qüestió de tarifes, sinó de confiança i qualitat humana. D'aquesta manera, Bassols Energia consolida una proposta d'energia neta i eficient gestionada amb transparència i de tu a tu.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000