Jornada informativa sobre CAES: Una retribució directa pels teus estalvis energètics certificats
Sallent acollirà el pròxim 4 de març una jornada informativa adreçada a empreses i professionals
El Certificado de Ahorro Energético (CAE) és un document que garanteix i acredita que, després de dur a terme una actuació d’eficiència energètica, s’ha aconseguit reduir el consum i estalviar energia. Per exemple, si una caldera antiga de gas se substitueix per un sistema d’aerotèrmia, es realitza un estudi comparatiu del consum abans i després del canvi. Aquest procés permet valorar i verificar si la nova instal·lació suposa realment un estalvi en la situació final.
La Xarxa d’Oficines per la Transició energètica del Gremi d’Instal·ladors ha efectuat diverses jornades per donar a conèixer que és un CAE, com s’aplica i quin és el seu funcionament per tota la Catalunya central. Fins ara n’ha dut a terme a Puigcerdà, Solsona, Berga, Cardona i Manresa i la següent jornada serà a Sallent el pròxim dimecres 4 de març a 2/4 de 4 de la tarda, a l’espai cultural Fàbrica Vella.
Sessions per a empreses i professionals
Aquestes xerrades van adreçades a empreses que volen millorar la seva eficiència energètica i professionals del sector instal·lador, ja que aquests són els agents que promouran els esmentats certificats d’estalvi energètic entre empreses i particulars perquè se’n puguin beneficiar. Les jornades són organitzades per la Xarxa d’Oficines per la Transició energètica del Gremi d’Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d’oficines de transició energètica del territori.
El mercat de certificats d’estalvi energètic és la millor eina per recompensar monetàriament l’esforç econòmic dels particulars i empreses
Segons Laura Solé, tècnica de l’oficina de transició energètica del Bages del Gremi d’Instal·ladors, «el pilar inicial de la transició energètica és l’eficiència i l’estalvi, i el mercat de certificats d’estalvi energètic és la millor eina per recompensar monetàriament l’esforç econòmic dels particulars i empreses que duen a terme actuacions d’estalvi energètic». De la mateixa manera assegura que «aquest mercat ha vingut per quedar-se» i apunta que «aquesta jornada és fonamental perquè empreses, particulars i entitats locals coneguin com funciona aquest nou mercat i se’n puguin beneficiar».
El Gremi d’Instal·ladors remarca que quan es du a terme una actuació d’eficiència energètica, els beneficis no es limiten únicament a l’obtenció d’un CAE i el corresponent retorn econòmic. Aquesta millora també comporta un estalvi directe en el consum d’energia, fet que es tradueix en una reducció de la factura energètica. Per tant, l’impacte econòmic positiu és doble: d’una banda, pel certificat, i de l’altra, per la disminució de la despesa energètica a llarg termini.
Per participar en la jornada de Sallent és necessària la inscripció prèvia mitjançant el codi QR del cartell de l'esdeveniment, a l’enllaç Formació Febrer - Juny 2026 o a través del correu electrònic otebages@gbb.cat.
Xarxa d'Oficines de Transició Energètica
La xarxa d'Oficines Empresarials de Transició Energètica del Gremi d’Instal·ladors amb projectes assignats per al Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya és un projecte impulsat per l'ICAEN (Institut català de l'energia) amb l'objectiu d'executar tota mena d'accions divulgatives, assessorament, promoció i formació relacionades amb la transició energètica i l’assoliment dels objectius previstos en el PROENCAT 50.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats