La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha apuntat aquest dissabte que quan hi ha indicis d’assetjament escolar o d’altres problemes, els centres educatius han d’activar el protocol corresponent. “El que es va comunicar primer és el coneixement que l’institut no havia activat cap protocol. No sabem el motiu d’aquesta no activació”, ha explicat Mora en declaracions a Rac 1, que ha indicat que ara s’està investigant per què. “El motiu pel qual no s’ha fet desconeixem si és que no es tenien les dades, si no se sabia o el centre no va valorar-ho”, ha afegit.

“Treballarem amb el centre i detectarem quina ha estat la motivació de fer o no fer”, ha continuat Mora, que ha recordat que la víctima havia manifestat en un àmbit molt privat que volia fer un canvi de gènere, però no ho havia fet obertament a la comunitat educativa. A més, també ha subratllat que hi havia acompanyament de serveis socials de l’Ajuntament i estava activada l’atenció psicològica. En aquest sentit, ha remarcat també que aquest tipus de casos són “multifactorials”, perquè els alumnes estan als centres educatius unes hores al dia, però també hi ha altres àmbits, com les activitats extraescolars o els telèfons mòbils.