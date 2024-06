Moren l'esquiador Jean Daniel Pession i la seva parella després de caure 600 metres: els van trobar abraçats

Tragèdia en el món dels esports d'hivern i, especialment, en el d'esquí de velocitat. L'italià Jean Daniel Pession, present en la Copa del Món les temporades 2021 i 2022, i la seva parella Elisa Arliande, de 28 i 27 anys respectivament, van morir el dissabte després de sofrir un tràgic accident als Alps italians. La parella va caure d'uns 600 metres en una de les crestes del mont Zerbion, un pic de 2.727 metres. Després d'hores de cerca, els equips de rescat van trobar a tots dos sense vida i abraçats.

Pession i Arliande, que era professora d'esquí de fons, van matinar per fer el cim aviat i coneixien el terreny, van informar els seus familiars, que van avisar a l'equip d'emergència després de preocupar-se perquè no tornaven a casa. Es va activar un ampli dispositiu de rescat sobre el terreny, format per agents de muntanya, policies i bombers. A més, tres helicòpters van sobrevolar la vall. No obstant això, la cerca es va allargar hores perquè no hi havia rastre d'ells on es creia que havien tingut l'accident.

Una abraçada final

Finalment, els equips de salvament van utilitzar el senyal del seu telèfon mòbil per a localitzar a la parella. Per raons que encara es desconeixen, Pession i Arliande van caure 600 metres muntanya a baix en la cara nord del Zerbion. Els seus cossos van ser trobats per un dels helicòpters de la Guàrdia di Finança: estaven mig enterrats en la neu i abraçats, informa 'La Gazzetta dello Sport'.

D'altra banda, la televisió pública italiana (RAI) explica que les víctimes "estaven a punt d'arribar al cim i, literalment, a un peu d'aconseguir-lo, van ser traïts per la muntanya que tant estimaven. Quan els van trobar encara estaven entrellaçats, com en una abraçada final".