Detenen a Barcelona una treballadora de la llar per estafar 62.700 euros a una dona gran

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de maig una dona de 24 anys per estafar 62.700 euros a una dona gran amb targetes bancàries. La policia catalana va rebre el 2 de maig una denúncia d'una senyora de 81 anys que va detectar diversos càrrecs no autoritzats en una de les seves targetes. La víctima va explicar que un dia va anar a retirar diners i no ho va poder fer perquè havia superat el límit establert. En veure això, va fer comprovacions al seu compte i va esbrinar que des del gener algú havia fet operacions que ascendien a més de 32.000 euros. Una setmana després, va informar als agents que havia detectat més moviments bancaris fets amb altres targetes que tenia.

A més, va recordar que dues vegades va perdre una targeta de crèdit i les dues vegades la va trobar la dona que li feia tasques de la llar.

Gràcies a la investigació policial i a les informacions que va aportar la víctima, els investigadors van concloure que la dona que feia tasques de la llar era la presumpta autora dels fets. Aquesta dona sempre seguia el mateix patró: feia extraccions de diners amb imports similars a entitats bancàries pròximes al domicili de la víctima o bé feia servir les targetes per fer compres a establiments de la zona on residia la treballadora.

Finalment, els mossos la van detenir per un delicte d'estafa amb targetes bancàries. Es calcula que la detinguda va fer moviments que ascendeixen a 62.700 euros. La detinguda va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona el 24 de maig.