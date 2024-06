Clefedrona: la nova droga que s'ha detectat a Catalunya

El projecte Energy Control, entitat que treballa per a un consum de drogues amb menys riscos, alerta que ha detectat a Barcelona una de les drogues més noves que circulen pel mercat. S'anomena clefedrona o 4-CMC, té efectes desconeguts per a la salut i se'n desaconsella el consum.

La clefedrona és una substància psicoestimulant que produeix al cos una resposta similar a la de l'èxtasi. A Catalunya ha arribat en format de pastilla rosa amb el logotip d'una marca de rellotges, segons detalla Energy Control en un missatge d'alerta publicat a la seva pàgina web.

Va ser un assistent al festival Primavera Sound, celebrat a Barcelona entre el 29 de maig i el 2 de juny, qui va fer arribar aquesta substància al punt d'informació que hi tenia instal·lat Energy Control. La pastilla va ser venuda com a MDMA, però l'anàlisi d'Energy Control ha determinat que es tractava de clefedrona,

La clefedrona

La 4-CMC, o clefedrona, és una droga de disseny que va aparèixer al mercat europeu el 2014 i que es va detectar per primera vegada a Espanya fa tres anys. A causa dels seus efectes, s'associa a l'èxtasi o a l'MDMA. La realitat, però, és que aquesta substància pertany a la família de les catinones sintètiques, compostos més perillosos i nocius que molts altres psicoestimulants.

Si es pren per via oral, els efectes es poden començar a notar entre 20 i 40 minuts després de la seva ingesta. Si es consumeix per via nasal, els efectes apareixen passats uns minuts i solen ser més intensos. La durada total d'aquesta substància pot ser d'entre dues i quatre hores, depenent de la dosi.

La clefedrona es ven en format de pastilla. Aquestes, poden ser de diferents colors i amb dissenys diferents. Segons Energy Control els colors més comuns són marró, blanc, groc i beix. Tot i que a l'edició del Primavera Sound d'aquest any, la 4-CMC trobada eren pastilles de color rosa amb el logotip de Rolex.

Quins efectes produeix?

Consumida per via oral, aquesta droga pot produir eufòria, increment d'energia, sociabilitat, increment del desig sexual, efectes empatògens o al·lucinacions visuals i auditives. En prendre's per via nasal, pot produir efectes estimulants semblants a les amfetamines.

Es desconeixen els riscos del consum a llarg termini, ja que aquesta substància ha aparegut recentment al mercat. Quant als efectes perjudicials immediats, els experts han observat que els efectes adversos són similars al d'altres estimulants fenetilamínics o altres catinos: insomni, ansietat, pols cardíac elevat, pressió sanguínia elevada, temperatura corporal elevada… "Hem detectat un increment de la sensibilitat capil·lar, al·lèrgies i problemes a nivell circulatori", ha confirmat a EFE la responsable de l'Àrea d'Anàlisi i Internacional d'Energy Control, Mireia Ventura.

Hi ha descrits diferents casos d'intoxicacions fatals i no fatals amb 4-CMC. En la gran majoria d'aquests casos es va barrejar 4-CMC amb altres substàncies, per això es recomana no mesclar-la amb cap altre droga.

"L'èxtasi l'han provat milions de persones, aquestes substàncies, no. El recomanable és no fer de conillets d'índies", remarca la representant de la institució a Catalunya. Energy Control té delegacions a diferents comunitats autònomes d'Espanya.