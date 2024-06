Detenen dos homes per agressions xenòfobes al metro de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, de 32 i 33 anys, per haver realitzat agressions xenòfobes al metro de Barcelona l’abril passat. Els detinguts tenien antecedents per delictes contra el patrimoni i estan vinculats al supremacisme blanc. Els fets investigats van tenir lloc el passat 16 d’abril quan els detinguts haurien seleccionat les seves víctimes per motiu d’origen o ètnia, i les haurien insultat i menyspreat. Un vigilant de seguretat, que va intervenir per aturar els agressors, també va patir lesions. La investigació ha permès localitzar dues víctimes, una de les quals es el vigilant de seguretat privada, i no es descarta que n’hi poguessin haver d’altres relacionades amb els mateixos fets.

El passat 16 d’abril dos homes van accedir al metro de Barcelona i quan es trobaven a l’interior del vagó van començar a increpar i insultar per motius xenòfobs a les persones d’origen estranger que es trobaven a l’interior. Els fets van succeir davant d’altres usuaris, fet que va comportar una situació d’especial humiliació pública cap a les víctimes.

Un vigilant de seguretat va intervenir per evitar aquesta situació discriminatòria, moment en que va ser agredit pels autors, els quals el van llençar a terra d’una forta empenta, mentre que un d’ells l’intentava escanyar amb les mans. També va rebre insults per part dels agressors per la seva condició d’estranger, a més de patir algunes lesions com a conseqüència de l’agressió.

La investigació es va iniciar el mateix dia de l’agressió quan el vigilant de seguretat va posar els fets en coneixement de la policia i investigadors de la Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació de la Comissaria General d’Informació es van fer càrrec de les gestions, que han permès identificar els dos autors i detenir-los aquest dimarts a la ciutat de Barcelona. Tots dos han passat a disposició judicial aquest dimecres al matí.

Les feines d’investigació van consistir també en identificar i localitzar una de les víctimes que juntament amb el vigilant de seguretat havien patit els fets. Els Mossos continuen fent gestions per tal d’identificar-ne d’altres, ja que les persones detingudes prèviament a l’actuació a l’interior del metro, podrien haver protagonitzat fets semblants al carrer, amb afectació a altres persones no identificades fins al moment.

Cal destacar que els dos detinguts tenen una vinculació ideològica amb moviments extremistes supremacistes d’ultradreta violenta, i en el moment de l’agressió mostraven simbologia pròpia d’aquest espectre ideològic.