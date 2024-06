Detingut un monitor de piscina a Sant Boi de Llobregat acusat de col·locar una càmera als vestidors

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al vespre un monitor de piscina de la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat acusat d'haver col·locat una càmera als vestidors dels infants. Segons han confirmat fonts del cos a l'ACN, la detenció es va produir després que l'escola els denunciés la situació i els lliurés el dispositiu, que va trobar una alumna de natació sincronitzada als mateixos vestidors.

El centre, per la seva banda, ha confirmat que ha activat els protocols establerts i ha acomiadat el monitor un cop hauria reconegut els fets. Amb tot, ha emès un comunicat adreçat a la comunitat educativa per informar de la situació i posar-se a disposició de les famílies per resoldre qualsevol inquietud que pugui generar aquest cas.