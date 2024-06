El Govern licita un servei extern per desmantellar les plantacions de marihuana intervingudes pels Mossos

El Govern ha licitat la contractació d’un servei extern per desmantellar les plantacions de marihuana intervingudes pels Mossos d’Esquadra. El contracte es divideix en quatre lots i el seu valor estimat frega el milió d’euros. Té una vigència de quatre mesos, prorrogable per a dues anualitats. El pressupost base de licitació amb IVA és de 334.700 euros. La Direcció General de Policia argumenta que en els darrers anys s’ha produït a Catalunya un augment de plantacions de marihuana, amb el creixement del crim organitzat que això comporta. Per evitar que els agents s’ocupin d’aquesta tasca, el Departament d’Interior fa aquesta licitació per contractar personal especialitzat que desbrossi i talli la droga.

“Atès el volum de substàncies comissades arreu del territori català i amb la finalitat de garantir una gestió òptima, és necessari que les unitats d’investigació dels Mossos deixin d’assumir les tasques de tallar i desmantellar les plantacions, de manera que es puguin dedicar exclusivament a la investigació que comporta els decomisos i la detenció dels sospitosos”. Així argumenta la Direcció General de Policia aquest contracte en el Plec de Prescripcions Tècniques consultat per l'ACN, alhora que dona xifres de les actuacions per regió policial durant el 2023, perquè els licitadors es facin una idea del volum de feina que poden tenir.

A la Regió Policial Metropolitana Nord es van fer 230 serveis relacionats amb plantacions de marihuana; en segona posició està la regió de Girona, amb 160 intervencions; per darrere se situa Tarragona, amb 130, i després la Regió Metropolitana Sud, amb 120; a la Catalunya Central es van fer 90 serveis; a la de Ponent, 70; a la regió de Terres de l’Ebre es van fer 40 intervencions; a la de Barcelona, 35, i a l’Alt Pirineu i l’Aran, un total de 15.

Fonts d’Interior han apuntat a l’ACN que aquesta contractació respon a la intensificació de la tasca policial contra el narcotràfic de marihuana, que ha comportat l’increment del volum de substàncies comissades. Les mateixes fonts recorden que fa uns mesos que va entrar en funcionament el magatzem central de substàncies estupefaents, i ja es va posar en marxa un pla pilot perquè fossin empreses especialitzades les que s’encarreguessin del desmantellament de les plantacions, i no els propis agents.

Contracte inicial de quatre mesos durant 2024, però prorrogable dos anys

El contracte està previst per a 4 mesos, fins a finals d’any per executar-lo. Després es pot prorrogar durant dues anualitats. Està dividit en quatre lots: el més gran cobriria les regions policials de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud; n’hi ha un d’específic per a Girona; un altre per a Tarragona i l’Ebre, i un quart per a les regions Central, Ponent i Alt Pirineu i Aran.

El servei inclou tant l’equip humà com les eines i la maquinària necessària per fer el desmantellament, així com els desplaçaments en vehicle fins al lloc de la realització del servei. Al lloc del servei, l’empresa haurà de tallar, triturar i envasar les plantes als bidons. Tota la tasca estarà supervisada per investigadors dels Mossos d’Esquadra, que precintaran i identificaran cada bidó i s’encarregaran del seu trasllat a dependències policials. Els bidons i sacs de plàstic per a l’envasat del triturat vegetal els aportarà la Direcció General de la Policia, segons el plec.

L’empresa adjudicatària haurà de designar una o diverses persones de contacte per a la coordinació amb els Mossos. El dia previ a un servei, la policia comunicarà al contacte de l’empresa la data i hora, l’adreça o ubicació geogràfica i l’abast de la intervenció en nombre de plantes o superfície estimada de conreu (i el nivell de creixement de les plantes).

L’empresa haurà de seguir les instruccions dels policies durant els treballs i quan aquests acabin, l’empresa i el responsable policial subscriuran un document de constància de les feines que s’ha fet i les persones que hi han participat. L’empresa adjudicatària i el seu personal garantiran la total confidencialitat de les actuacions encarregades i realitzades, així com de qualsevol altra informació a la qual hagin pogut accedir derivada d’aquestes actuacions. L’empresa farà signar acords de confidencialitat a tots els empleats.