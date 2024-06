Un mort i un ferit greu durant un tiroteig al polígon industrial de Riudellots de la Selva

Un home ha mort i un altre ha quedat ferit greu al cap durant un tiroteig al polígon industrial de Riudellots de la Selva (Selva). Els fets s'han produït pels volts de tres quarts de dues de la tarda al carrer Mas Vilà, segons ha avançat el digital El Caso i ha confirmat l'ACN. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia diversos homes (que formaven part de dos grups) barallant-se a l'exterior d'una nau que no té cap cartell que l'identifiqui. Segons les primeres informacions, la víctima s'hauria discutit amb els cinc ocupants d'un turisme amb plaques de matrícula francesa. La baralla ha acabat amb un tiroteig i l'home ha acabat mort. Posteriorment, els cinc sospitosos han fugit amb el vehicle i ara els Mossos d'Esquadra els estan buscant.

A més dels Mossos fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'emergències Mèdiques (SEM) que han atès la persona que ha quedat ferida al cap, a qui s'ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'home ha ingressat al centre en estat greu.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de Girona s’ha fet càrrec del cas. La policia informa que han activat el dispositiu gàbia per intentar localitzar el cotxe i detenir-ne els ocupants. S'estan fent controls on hi participen agents de seguretat ciutadana de diferents Àrees Bàsiques Policials (ABP), efectius de l'Àrega Regional de Recursos Operatius (ARRO) i agents de Trànsit.