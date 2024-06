Els detinguts a Salt per gihadisme difonien propaganda d'Estat Islàmic en més de 30 idiomes

Els detinguts en un operatiu contra el gihadisme a Salt (Gironès) aquesta setmana tenien un entramat de servidors digitals a través dels quals difonien la propaganda d'Estat Islàmic en més de 30 idiomes diferents. Això els permetia arribar consignes i directrius a escala global. Es tracta de Fundació l'Iam que compta amb algunes entitats mediàtiques oficials d'Estat Islàmic i d'altres no oficials. Els detinguts operaven a través de la 'surface web' i també de la 'dark web', fet que ha dificultat la traçabilitat i la investigació de la xarxa. Amb aquestes nou detencions arreu de l'Estat, la Guàrdia Civil tanca l'acció més gran contra el terrorisme virtual amb la col·laboració d'Europol, l'FBI i Eurojust.

Els detinguts tenien desenes de servidors que conformaven una complexa estructura configurada per poder-se mantenir operativa. De moment, la policia està investigant diversos terabytes d'informació per recopilar evidències que acreditin l'autoria dels fets als nou detinguts a l'Estat.

Les plataformes virtuals que oferien des d'aquests servidors actuaven com a repositori i node central dels continguts que feien les entitats mediàtiques d'Estat Islàmic i afines a l'organització. Es tracta de la productora oficial Al Hayat Media Center i les fundacions Al-Furqan, Al-I'tisam, Furat, Ajnad, l'editorial Al-Himma, la revista semanal An Naba, y las revistas Rumiyah, Dabiq, Dar al Islam, Konstantiniyye e Istok, entre d'altres. Pel que fa a les entitats no oficials, hi havia la revista 'Voice of Khorashan' (que està vinculada a la branca més activa d'Estat Islàmic), la revista 'Voice of Hind' i les fundacions Al Battar, Al Murhafat, Al Taqwa i Al Azaim, entre d'altres.

Campanyes de finançament

La difusió d'aquests continguts es feia de forma descentralitzada a través de les xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Es tracta d'una estratègia de comunicació multiplataforma d'una magnitud que no s'havia vist mai. A més, la investigació ha permès constatar el finançament a partir d'un entramat basat en l'ús de criptomonedes. A través dels portals web es llançaven campanyes de finançament per obtenir fons a partir d'enllaços i codis QR.

En les pàgines web investigades s'instigava la gent a executar accions terroristes de forma constant. Entre els continguts que s'han trobat hi ha traduccions a diversos idiomes europeus sobre paraules que inciten a la violència i a cometre atemptats terroristes.

La Guàrdia Civil ha constat en diverses investigacions que en els últims anys l'accés a les plataformes digitals són el denominador comú en la majoria de persones que són investigades per terrorisme. Per això veuen una relació directa entre la radicalització de joves i aquesta infraestructura web que han desarticulat.

L'operatiu s'ha fet de forma coordinada amb diferents cossos policials i judicials internacionals. A banda de les detencions a Salt, Algesires (Cadis) i Antas (Almeria) també s'han fet detencions als Països Baixos, Alemanya, França, Estònia, Romania i Islàndia.