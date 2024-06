De Solsona a la C-25: així ha estat el recorregut que ha fet el conductor que ha circulat 30 quilòmetres contra direcció

Un home que fugia d'un control dels Mossos d'Esquadra aquest dijous entorn dos quarts de deu de la nit ha conduït 30 quilòmetres contra direcció a la C-25 i ha provocat un accident amb ferits. La policia el buscava des que la seva família, a Solsona, ha alertat entorn 2/4 de 8 que havia abandonat el domicili en mig d'un episodi d'un brot psicòtic, segons els Mossos d'Esquadra.

Minuts més tard, un botiguer ha alertat també a Solsona que havia entrat una parella al seu comerç i que semblava que es trobava retinguda en contra de la seva voluntat per l'home, a qui els Mossos ja estaven buscant. Els agents han localitzat el cotxe amb la parella a l'interior poc després a la C-55, en sentit Manresa. A Sant Joan de Vilatorrada, la policia hi havia preparat un control per aturar-los. Tot i això, quan s'hi han acostat, la dona ha baixat del cotxe i l'home se l'ha saltat. S'ha incorporat a la C-25 en sentit Vic, però contra direcció a gran velocitat. Finalment, a 2/4 de 10, ha arribat fins a Santa Maria d'Oló, on ha xocat amb un altre cotxe.