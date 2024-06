Un home resulta ferit en caure per un talús d'uns 20 metres a Guixers

Un home ha resultat ferit aquesta tarda després de caure per un talús d'uns 20 metres a Guixers, al Solsonès. L'avís s'ha rebut a les 15.05 h d'avui dissabte, després que la seva acompanyant alertes de la caiguda. Tots dos es troben en una zona complicada i han estat rescatats per una unitat terrestre dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter GRAE i una unitat del SEM. Han hagut de fer sevir cordes per poder treure'ls i apropar-los a la clariana, primer a la dona, que no ha resultat ferida, i després a l'home.

Les primeres valoracions són que el ferit estaria estable i conscient, malgrat la dificultosa caiguda que ha patit, que li ha deixat diferents traumatismes. Ha estat traslladat fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i encara se'n desconeix l'estat oficial.