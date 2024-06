Nova advertència de la Policia Nacional: alerta "amb aquest número de telèfon"

Darrere de cada missatge, enllaç o descàrrega pot amagar-s'hi algú que vol aconseguir les nostres dades personals i bancàries. Rebre ciberamenaces és cada vegada més freqüent perquè constantment sorgeixen noves tècniques per enganyar i robar als usuaris.

Encara que la població cada vegada està més informada sobre els perills i saben identificar millor les estafes abans que sigui tard per protegir les seves dades. Però encara hi ha casos en els quals les persones cauen i són víctimes de missatges de WhatsApp de números amb prefix estranger que ofereixen treballs ideals.

Nova modalitat d'estafa

La Policia Nacional ha alertat sobre una nova modalitat d'estafa que, en lloc de contactar amb les potencials víctimes a través de missatges de WhatsApp, comença amb una trucada telefònica.

Els usuaris abaixen la guàrdia quan agafen el telèfon mòbil i si els ofereixen un lloc de treball amb molt bones condicions és fàcil que caiguin en l'engany.

L'engany es basa en una conversa de WhatsApp fraudulenta on sol·liciten a la víctima que guardi el número de telèfon en l'agenda de contactes per poder escriure-li per WhatsApp.

Quan la víctima ja ha caigut en el parany, tret que tornin a contactar amb ell no apareixerà com a número desconegut al xat, aprofitant que WhatsApp no informa de l'origen del prefix (sí que ho fa amb un número desconegut).

Finalment, si no detectes que es tracta d'una estafa i fas allò que et demanen, no sols podrien buidar els teus estalvis, sinó que també podries enfrontar problemes legals, arribant fins i tot a ser còmplice del frau.