Rosa Peral, a un pas del banc acusats per amagar béns per no indemnitzar per l'assassinat

Una jutge ha deixat Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana, a un pas d'un nou judici, acusada ara de donar al seu pare el cotxe i la casa perquè no se'ls embarguessin per pagar la indemnització a la família de la seva exparella, a qui va assassinar el 2017.

Així ho ha acordat la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona en una interlocutòria en què conclou que Peral i el seu pare podrien ser autors d'un delicte d'insolvència punible, de manera que dona deu dies a la Fiscalia i a l'acusació particular perquè demanin l'obertura de judici oral a través del seu escrit d'acusació.

Peral compleix actualment una condemna de b per assassinar el maig de 2017, juntament amb l'exagent del cos municipal Albert López -condemnat si és el cas a 20 anys- , a la seva exparella Pedro Rodríguez, en un complex triangle amorós, un cas conegut popularment com el crim de la Guàrdia Urbana.

Per aquest crim, Peral i López van ser condemnats també a indemnitzar la família de la víctima, de forma solidària entre tots dos, amb 885.000 euros.

Segons la jutgessa, el febrer de 2021, Peral i el seu pare, sent coneixedors de la condemna i de la quantia fixada per a la indemnització, van acordar una sèrie de moviments econòmics per "dificultat els embargaments acordats" en cas d'impagament de la responsabilitat civil.

En concret, Peral va donar el seu cotxe al seu pare i també li va traspassar la meitat de casa seva a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. De fet, en el marc de l'execució de la sentència pel crim de la Urbana, quan la família de la víctima va demanar per escrit l'embargament sobre el 50 % de l'habitatge de Rosa Peral a Vilanova, i del cotxe, va ser quan es va descobrir que aquests béns ja no constaven al seu nom.

D'aquesta manera, fins al 21 de febrer de 2024, Peral únicament ha abonat 1.655,92 euros de la responsabilitat civil fixada a la condemna, mentre que l'altre condemnat , Albert López, ha abonat 1.675 euros més.

La jutge de Tarragona subratlla en la seva interlocutòria que en aquests moments Rosa Peral "manca de patrimoni o capacitat econòmica" per afrontar la responsabilitat civil que se li va imposar a la sentència i considera que en traspassar els seus béns al seu pare, tots dos podrien haver comès un delicte d'insolvència punible, per la qual cosa és procedent preparar el judici oral contra ells.

En la seva declaració com a investigada per aquest fet, Peral va al·legar el 24 de gener passat al jutjat de Tarragona que va transferir el 50% de la casa al seu pare davant la previsió que tindria problemes per fer front a la hipoteca, i per això creia que així evitaria perdre l'immoble.