El tribunal prohibeix identificar la víctima de la violació d'Igualada i la seva família

El tribunal de la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona ha prohibit que s'ofereixin dades que permetin identificar a la víctima de la salvatge violació d'Igualada i a la seva família. Aquest dilluns ha començat en l'Audiència de Barcelona el judici contra Brian Raimundo Céspedes, nascut a Bolívia i que residia en la capital de l'Anoia. Està acusat d'un delicte d'agressió sexual i un altre d'assassinat en grau de temptativa, perquè després de l'atac, ocorregut en la nit de Halloween de 2021, durant la matinada del 31 a l'1 de novembre, va colpejar brutalment amb un objecte a l'adolescent, que llavors tenia 16 anys, al cap. El fiscal li reclama 45 anys de presó i altres 10 de llibertat vigilada. La jove encara sofreix seqüeles psíquiques i trastorn posttraumàtic.

Els magistrats també han acceptat la petició de la defensa del processament que aquest declari l'últim, com està sent habitual en els últims anys en els judicis penals. Algunes de les acusacions han renunciat a alguns testimonis. La víctima havia de declarar aquest dilluns, però els togats l'han eximit de fer-ho i tindrà en compte com a prova preconstituïda la versió que va donar durant la recerca, en la qual va dir no recordar res per l'estat d'inconsciència en què va quedar a causa dels cops que li va propinar el seu agressor. L'últim informe de l'Oficina d'Atenció de la Víctima esgrimeix que l'adolescent encara sofreix amnèsia i trastorn posttraumàtic. Les paraules de la víctima, ara major d'edat, només l'escoltaran la fiscalia i els advocats, tant el defensor com els de l'acusació, perquè aquesta part de la vista és a porta tancada amb la finalitat de protegir la identitat de la jove.

Zona solitària i poc il·luminada

La nit en què van ocórrer els fets, la víctima havia sortit de festa amb unes amigues i va acabar en la discoteca Epic, situada en un polígon industrial als afores d'Igualada. Sobre les quatre de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir caminant a l'estació de tren d'aquesta ciutat per a tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. No obstant això, mai va arribar ni tampoc es va pujar a cap tren. En el trajecte va ser atacada, violada i agredida. El fiscal relata amb detall que durant aproximadament 20 minuts, en una zona solitària i “òrfena” de testimonis, poc il·luminada i sense cambres, l'acusat va colpejar “en diverses parts del cos” a la jove i, “mentre la subjectava amb força”, la va agredir sexualment “de manera brutal” amb “membres corporals”, com ara el puny o objectes no determinats.

La jove va ser trobada inconscient i seminua sobre les sis de la matinada per un camioner, qui, en veure-la tendida en el sòl, va creure que estava morta i la va tapar amb una manta abans de cridar als serveis d'emergència. Quan van arribar els sanitaris, es van adonar que l'adolescent seguia amb vida i va ser traslladada d'urgències a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l'agressió sexual. Els metges van haver d'operar-la diverses vegades.