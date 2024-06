La víctima de la violació d'Igualada pateix greus seqüeles dos anys i mig després

Dos anys i set mesos després, la víctima de la salvatge violació i agressió el novembre del 2021 a una adolescent a Igualada continua patint greus seqüeles psíquiques: amnèsia sobre l’ocorregut, ansietat, malsons, tristesa, estat d’ànim depressiu i plor continuat, entre altres símptomes d’estrès posttraumàtic.

Així ho indica l’últim informe de l’Oficina d’Atenció a la Víctima a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7, i que el tribunal, a petició de la fiscalia, ha valorat per decidir que la jove no declari en el judici i es tingui en compte com a prova preconstituïda la seva exploració judicial d’abril del 2022, quan encara era menor, i en la qual va dir no recordar els fets a causa de l’estat d’inconsciència en el qual es va sumir després de l’agressió. Aquesta mesura no és habitual en els casos en què l’afectada ja és major d’edat, segons fonts judicials. El fiscal és taxatiu sobre l’acusat per aquest atac: «Va actuar amb absolut menyspreu a la seva condició de dona».

A partir d’avui i durant tota la setmana s’asseurà al banc dels acusats de l’Audiència de Barcelona Brian Raimundo Céspedes Medienta, nascut a Bolívia, que s’enfronta a una petició del fiscal de 45 anys de presó i 10 anys més de llibertat vigilada pels delictes d’agressió sexual i assassinat en grau de temptativa.

No només actuarà com a acusació en la vista el ministeri públic, sinó també la Generalitat, els familiars de la jove, els ajuntaments de Masquefa i Igualada, l’entitat Fecasarm i la patronal del sector de l’oci nocturn, entre d’altres. El fiscal també sol·licita una indemnització de 256.000 euros per a la víctima, en la qual s’inclouen els danys morals. La defensa de l’imputat sol·licita l’absolució.

Per l’«extrema gravetat» de l’atac perpetrat, la fiscalia i les acusacions requereixen al tribunal que acordi, si el processat és condemnat, l’execució de «tota la pena» a Espanya, a l’ésser «necessari per assegurar la defensa de l’ordre jurídic i restablir la confiança en la vigència de la norma infringida pel delicte». Això sí, sense perjudici que, quan el penat accedeixi al tercer grau (només anar a dormir a la presó) o se li concedeixi la llibertat condicional, es procedeixi a expulsar-lo del territori.

Nit de Halloween

La violació es va produir la nit de Halloween del 2021, durant la matinada del 31 a l’1 de novembre. La víctima, que llavors tenia 16 anys, havia sortit de festa amb unes amigues i va acabar a la discoteca Epic, ubicada en un polígon industrial als afores d’Igualada. Cap a les quatre de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir caminant a l’estació de tren d’aquesta ciutat per tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. Però mai hi va arribar.

La jove va ser trobada inconscient i seminua sobre les sis de la matinada per un camioner, que, al veure-la estirada a terra, va creure que estava morta i la va tapar amb una manta abans de trucar als serveis d’emergència. Quan van arribar els sanitaris, es van adonar que l’adolescent seguia amb vida i va ser traslladada d’urgències a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l’agressió sexual. Els metges van haver d’operar-la diverses vegades.

El cop al cap impedia a la víctima recordar aquesta experiència traumàtica (encara pateix amnèsia) i va fer més difícil als Mossos d’Esquadra identificar l’autor de l’agressió perquè no podia brindar cap pista. Al lloc on va ser atacada no hi havia càmeres de seguretat. Van ser instal·lades un mes després. Al cap de sis mesos, la policia va detenir l’acusat, que tenia antecedents per delictes de violència sexual en l’àmbit familiar. El processat, que ara té 24 anys i residia a Igualada, es manté a la presó des del 23 d’abril del 2022.

En el judici està previst que declarin els agents que es van encarregar de la investigació d’aquest cas.

Tant la fiscalia com la resta d’acusacions fan en les seves qualificacions provisionals un detallat relat de l’ocorregut aquella matinada del 2021. El processat, cap a les 6.10 hores, quan estava al carrer de Països Baixos d’Igualada, va topar amb l’adolescent i, després de perseguir-la, «la va atacar de manera sorprenent amb la intenció de satisfer el seu ànim libidinós». Durant aproximadament 20 minuts, en una zona solitària i «òrfena» de testimonis, poc il·luminada i sense càmeres, l’acusat va colpejar «en diverses parts del cos» la jove i, «mentre la subjectava amb força», la va agredir sexualment «de manera brutal». Després, el processat «amb ànim d’atemptar contra la vida» de l’adolescent, li va clavar un «fort cop al cap» amb un objecte contundent, la va deixar abandonada a terra i va fugir del lloc.

El cas Nit, com es va batejar l’operació policial, va generar una gran alarma social i va motivar concentracions de repulsa tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Mig any després de la brutal agressió, el cas continuava sense resoldre’s, cosa que va augmentar la frustració de la família de la víctima i la pressió sobre la policia catalana.