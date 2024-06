Detenen un home relacionat amb la mort violenta de la seva mare a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb la mort violenta de la seva mare diumenge a Barcelona, segons ha informat la policia catalana.

Els fets van tenir lloc diumenge a les 18.30 hores al districte de Ciutat Vella, quan es va rebre un avís al 112 per tal de desplaçar-se a un domicili del carrer del Carme, on hi hauria una persona morta. En arribar, els agents van confirmar la troballa del cos sense vida d'una dona de 68 anys.

Cap a les 23.45 hores del mateix dia, els Mossos van detenir el fill de la víctima, de 42 anys, relacionat amb els fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.