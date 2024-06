El mestre de la Salle Bonanova va agredir sexualment el seu fillastre en un refugi de muntanya de la Cerdanya

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a deu anys de presó el mestre jutjat a principis de març per agredir sexualment durant anys el seu fillastre adolescent i alumne de la Salle Bonanova. Els fets van tenir lloc entre el 2010 i el 2013, quan el noi tenia entre 12 i 15 anys, en diferents escenaris. Un d'ells va ser un refugi de muntanya a la Cerdanya, segons constata la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN.

L'home va aprofitar la condició de professor del col·legi, d'entrenador de futbol del Club Esportiu La Salle i de parella de la mare per agredir sexualment el menor. La majoria d'agressions van tenir lloc als vestuaris del Club Esportiu La Salle, però també n'hi va haver al domicili que l'home compartia amb la mare del menor agredit, amb ell mateix i amb la seva germana petita. Altres escenaris d'agressions van ser el refugi de muntanya a la Cerdanya anteriorment esmentat o un pis de vacances a Menorca.

El text també relata que l'home va aconseguir forjar una relació de "dominació i por" a través de la qual va aconseguir que el nen accedís als requisits sexuals que li feia.

Pel que fa a les agressions, la sentència considera provat que el condemnat va fer "múltiples actes de contingut sexual" al menor, com ara masturbar-se fins arriba a ejacular mentre li feia tocaments a les natges, les hi llepava o les hi olorava.

A banda dels deu anys de presó la sentència condemna l'home a inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, a quinze anys de prohibició d'aproximació a menys de mil metres de la víctima, del seu domicili o lloc de feina i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà.

També li imposa sis anys de llibertat vigilada un cop compleixi la pena privativa de llibertat i a 40.000 euros d'indemnització per dany moral.

El Club Esportiu La Salle Bonanova i l'escola La Salle són considerats responsables civils subsidiaris.

La sentència es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.