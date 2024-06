Desmantellen el principal entramat que introduïa haixix a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat el principal entramat que introduïa haixix a Catalunya per via marítima. En una operació que ha durat nou mesos i que ha comptat amb la col·laboració del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, els agents han detingut 40 persones, 37 homes i 3 dones.

En aquest mateix període, els agents han detectat 19 desembarcaments i han intervingut més de 18 tones i mitja d'haixix. Un dels registres que es va efectuar va ser a una casa de Moià, on el passat mes de febrer es va intervenir uns 34 fardells, amb un pes de 1.343 kg aproximat d’haixix i 66 kg de cabdells de marihuana.

L'entramat estava format per dues organitzacions, una de les quals assentada a Màlaga, que s'hauria coordinat amb un grup arrelat a Catalunya per a dur a terme amb èxit els desembarcaments. Els Mossos han advertit de l'auge d'operacions d'aquest tipus a Catalunya, que atribueixen a la pressió policial al sud de l'Estat.

L'operatiu va començar el 17 de setembre de 2023 a Begur (Baix Empordà), quan els agents van localitzar una furgoneta encallada a la sorra que contenia gairebé tres tones d'haixix, valorades al mercat il·lícit en 5,3 milions d'euros. Els autors havien abandonat la droga per evitar la detenció, però el cos va poder identificar diferents persones que presumptament haurien participat en el desembarcament. En aquest moment, els Mossos van conformar un equip conjunt d'investigació amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària de Girona.

A través d'aquest treball, segons ha explicat el subinspector Carles Martínez, cap d'investigació criminal dels Mossos a Girona, els agents van detectar que el desembarcament de Begur no era el primer del grup, sinó que les organitzacions havien actuat els dies 13,14 i 15 del mateix mes. A partir d'aquí, els Mossos van constatar l'existència un grup de persones dedicades a donar seguretat a la trama, i van detenir dues persones, a qui se'ls va trobar armes de guerra.

Quatre mesos més tard, els Mossos van intervenir un desembarcament a Cadaqués (Alt Empordà), que es va saldar amb la intercepció de 100 fardells d'haixix. Tanmateix, Martínez ha apuntat que uns dies abans d'aquesta operació ja van notar la presència de l'organització criminal de Màlaga al territori, que van començar a monitorar. Posteriorment al desembarcament a Cadaqués, els agents van intervenir en tres municipis més, el 9 de febrer a Moià, el 19 de maig a Maçanet de la Selva i el 7 de juny a Arenys de Mar. En tots ells van interceptar haixix i cabdells de marihuana.

El passat 11 de juny es va portar a terme l'explotació del cas, on els Mossos van desplegar un ampli dispositiu amb més de 200 efectius policials, que van efectuar 14 entrades i escorcolls a diferents localitats de Catalunya, com Manlleu, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló, Roses, Puiggròs i Tàrrega, i també estatals, a Màlaga i Saragossa. L'operatiu es va saldar amb 36 detinguts i 80 kg d'haixix intervinguts. Aquests detinguts van passar a disposició judicial el 13 de juny i el jutge va ordenar l'ingrés a presó per a 22 d'ells.

Organització assentada a Màlaga que actuava a Catalunya

El grup assentat a Màlaga estava format per 8 persones, de les quals 5 van ser detingudes a la ciutat andalusa, dues a Saragossa i una darrera ubicada a Melilla que va resultar investigada L'organització es desplaçava a Catalunya per encarregar-se de la recepció de la droga a les cales catalanes i de la seva distribució al mercat il·lícit europeu i va comptar amb l'ajut i la infraestructura del grup assentat a Manlleu, que estava conformat per més de 24 persones.

Des de Manlleu, els investigats cercaven i controlaven els punts de la costa on dur a terme els desembarcaments i avisaven la vessant andalusa dels punts exactes on s'havia de desembarcar la droga. També preparaven la logística necessària per assegurar l'èxit dels enviaments, canviaven de lloc la droga per evitar l'acció policial, llogaven vehicles per al seu transport i ajudaven el grup de Màlaga en part de la distribució.

Desembarcaments a l'alça a Catalunya

Aquest operatiu, segons el cap de l'Àrea Central de Crim Organitzat de la Divisió d'Investigació Criminal, l'inspector Antoni Salleras, demostra que el transport i la introducció de grans quantitats d'haixix "torna a Catalunya" després de l'auge d'entrades de droga de principis del 2000. "Aquest escenari es torna a produir i despunta més perquè l'activitat d'aquestes dues organitzacions no l'havíem vist mai"

De fet, Salleras ha remarcat que el 2021 van comissar 5 tones d'haixix ; el 2022, 7'5 tones; el 2023, 17,5; i només amb aquesta sola actuació se n'han decomissat 18,5 tones. "És una tendència a l'alça, també en desembarcaments", ha insistit. Ara bé, el cap ha afegit que el que més els preocupa és "la violència associada" a aquest tipus d'accions, ja que també ha incrementat el nombre d'incidents amb armes de foc.

Més actuacions de grups assentats fora de Catalunya

D'altra banda, Salleras ha constatat que Catalunya "s'ha convertit en una zona molt atractiva" per introduir haixix. Una tendència que, segons ha subratllat, atribueixen a la pressió que exerceix l'Estat al sud d'Espanya, que "motiva que les organitzacions busquin altres llocs per desembarcar".

"L'assentament d'aquestes organitzacions ens preocupa molt i ens abocarà a haver de destinar més recursos per a fer front a aquesta realitat", ha insitit el cap.