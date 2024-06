La Guàrdia Civil cerca el cap de la dona assassinada i decapitada per la seva parella, un policia jubilat

La Guàrdia Civil busca el cap de Soledad, una dona de 65 anys que va ser assassinada per la seva parella fa uns dies a la casa de Soto del Real (Madrid). Alertats per una germana de Soledad, els investigadors van acudir al domicili i van trobar al garatge el cos de la dona, que presentava diverses lesions provocades per arma de foc, segons ha sabut aquest el de recerca i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Regió7.

En una habitació de la primera planta estava el cadàver de la seva parella i presumpte assassí, Jorge, un policia local retirat de 53 anys. A la casa, els investigadors van trobar també una carabina, una escopeta i diversos ganivets que podrien haver estat emprats després del crim.

Diversos trets

Tot indica, segons fonts de la recerca, que l'home va disparar diverses vegades la seva dona, després la va decapitar, es va desfer del cap i finalment es va suïcidar, possiblement utilitzant la carabina de tir. Avui està previst que es realitzin les autòpsies dels dos cossos a l'Institut de Medicina Legal. Els guàrdies civils tracten de trobar ara el cap de la víctima, que no estava al costat del seu cos ni a la casa. Busquen a finques i descampats pròxims al domicili de la parella.

Mare de dues filles

Soledad, mare de dues filles i vídua del seu primer marit, havia iniciat els tràmits per a separar-se de la seva actual parella, Jorge. La dona no havia presentat denúncies anteriors per maltractaments.

El presumpte assassí havia estat policia local a Soto del Real durant anys, fins que un accident va precipitar la seva jubilació per incapacitat. No tenia, segons les fonts consultades per aquest mitjà, antecedents per cap delicte anterior.