Detenen el conductor d'un autocar de Barcelona-París per quadruplicar la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Garrigàs (Alt Empordà) el conductor d'un autocar de la línia regular Barcelona-París per circular begut. Els fets van passar aquest dimarts cap a les sis de la tarda. Van ser els mateixos passatgers els que van avisar que el xofer podria anar sota els efectes de l'alcohol. Els agents el van aturar a Garrigàs i en fer-li la prova d'alcoholèmia va donar 0,70 mg/l, quatre vegades per sobre del límit permès. L'autocar que circulava amb 35 passatgers a dins i es dirigia a París.

La policia també ha denunciat penalment un conductor que circulava per la C-25, al terme de Vilobí d'Onyar, a 170km/hora en un tram on el límit de velocitat és de 80. Els fets van passar el 7 de juny i els agents l'han denunciat per un delicte contra la seguretat viària.