La Fiscalia de Bolívia reobre el cas del jesuïta català que va abusar de desenes de nenes indígenes

La Fiscalia de Bolívia ha reobert la investigació contra el jesuïta català, Luis Roma Pedrosa, conegut com a Lucho Roma, que va abusar de desenes de nenes indígenes entre 1994 i 2005. L'anunci fet pel fiscal general del país, Fausto Juan Lanchipa, arriba després que el diari 'El País' fes públic els anomenats 'Manuscrits de Charuga', un diari personal on el capellà relatava els abusos comesos entre 1994 i 2005, quan era missioner a Charagua, al sud-est del país. En aquest, Roma va deixar constància del nom d'una setantena de nenes de qui va abusar, admetia haver-les agredit sexualment, així com haver-les fotografiat i filmat. El fiscal general ha acusat els jesuïtes de Bolívia "d'encobrir" els abusos de Roma.

Lanchipa ha informat que la investigació s'ha reobert pels delictes "d'encobriment en contra dels qui haurien tingut coneixement de les agressions comeses contra menors d'edat i no van denunciar els fets". Segons ha dit, en el seu moment, el cas es va arxivar per no comptar amb suficients elements probatoris per imputar Roma, que va morir el 2019, amb 84 anys. Així, ha afirmat que amb la revelació del diari personal del capellà, la fiscalia "té la possibilitat de comptar amb testimonis" per tirar endavant la investigació.

La reobertura del cas arriba després que 'El País' fes públic aquest passat diumenge el diari personal del jesuïta català. Roma va ser missioner a Charagua, al sud-est de Bolívia, entre 1994 i 2005, període en què va cometre els abusos que ell mateix admet i relata en el manuscrit. Segons va recollir aquest mitjà, els jesuïtes van dur a terme una investigació interna que hauria confirmat els crims, però ho van ocultar a les autoritats.

En un comunicat, la Companyia de Jesús Bolívia ha admès que les seves gestions amb el cas de pederàstia de Roma van ser "negligents, indolents i nefastes", demanen a la Fiscalia reobrir el cas "davant l'evidència del testimoniatge de víctimes" i afirmen que crearan una comissió interna per contactar amb les víctimes i atendre-les.