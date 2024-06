L'heroica gesta d'en Negro, el gos que va nedar durant cinc hores després de caure al mar

Negro, un gos d'un any i mig al qual li encanta acompanyar al seu amo anar a pescar, ha donat una autèntica lliçó de supervivència. La seva història podria haver acabat en tragèdia, però l'heroica gesta del ca ha revertit la situació i l'ha convertit en un cas de manual sobre la capacitat de subsistència que pot arribar a demostrar un animal.

Dimarts passat a la nit, l'animal navegava en aigües de Mazarrón, a Múrcia, al costat del seu amo en una gran embarcació de pesca professional. L'animal, que ja estava habituat a navegar en aquest vaixell, va caure a l'aigua i va desaparèixer.

La foscor de la nit va dificultar la visibilitat tant del seu amo com dels efectius que es van sumar a la seva cerca després de ser alertats. No va haver-hi manera de localitzar-lo.

No va ser fins a l'endemà, a l'alba, quan van trobar en Negro. Un dron va rastrejar la zona i, sorprenentment, va localitzar al gos a la costa, al damunt d'unes roques al costat de Calacerrada, a diverses milles d'on se li havia perdut la pista, per la qual cosa s'estima que va nedar durant unes cinc hores en plena nit per arribar fins allà.

Després del rescat, els amos van portar el gos a la Clínica Veterinària Puerto de Mazarrón, on el van examinar per comprovar que no tenia cap seqüela després de passar hores a la deriva en la mar. Després de revisar-lo, els veterinaris van comunicar que en Negro "està perfectament".

"No té ni esquinçaments en els coixinets o les ungles provocats de pujar a les roques, ni hipotèrmia, només està orinant bastant a conseqüència de l'aigua que va empassar i a més, ja ha menjat", va ser el diagnòstic que van emetre des de la clínica.