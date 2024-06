Detinguda una dona per la mort violenta d'un home a Alcarràs

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys a Alcarràs (Segrià), segons ha informat la policia catalana. L'arrestada té 62 anys. Els fets van tenir lloc aquest dijous a les 18.14 hores, quan es va rebre un avís al 112 per tal d'adreçar-se a un domicili de l'avinguda Vallmanya, on hi hauria una persona morta.

En arribar, els agents van confirmar la troballa del cos sense vida de l'home. Hores més tard, els mossos van detenir una dona per la seva presumpta relació amb aquesta mort. La divisió d'investigació de Lleida ha obert una investigació per esclarir els fets.