Detingut el propietari d'una de les discoteques més famoses de Madrid per explotar 22 noies joves com a "reclam de clientela masculina"

Van buscar treball a través de xarxes socials i van acabar "contractades" com a noies de companyia d'homes de totes les edats que acudien a una de les discoteques més famoses del centre de Madrid. Allà els responsables els deien com havien de vestir, a quins clients havien d'atreure i com havien de comportar-se amb ells, segons la investigació.

La Policia Nacional ha detingut el propietari de la discoteca Opium, una de les més conegudes de la capital, freqüentada per famosos i futbolistes, per explotar a -almenys- 22 noies, d'entre 20 i 30 anys, com a "noies d'imatge". El seu objectiu era "atreure" als clients masculins. Segons ha pogut saber aquest canal de recerca i successos, l'arrestat és espanyol, té 58 anys i no té antecedents.

Els agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Prefectura Superior de Policia de Madrid van realitzar, el passat 3 de desembre, una inspecció en el local, situat en el districte madrileny de Chamberí, van identificar a 66 empleats i van comprovar les condicions en què les joves treballaven, sense contracte i sense estar donades d'alta en la Seguretat Social.

"Incentivar els reservats"

Les noies havien de vestir amb roba suggeridora i estaven obligades a "dispensar un tracte pròxim i alegre, fins i tot suggeridor" als homes que acudien a la discoteca. Elles eren el principal "reclam" per als clients del local que, a canvi de quantitats d'entre 50 i 80 euros gaudien de la companyia i els serveis d'una dona jove durant tota la nit, d'acord amb les perquisicions de la policia.

Segons les tasques que l'encarregat de la discoteca i el personal contractat per aquest havien demanat a les dones d' "incentivar la contractació d'espais reservats dins del local i maximitzar el consum dels productes oferts a l'interior de la discoteca".

200 dones joves

Segons fonts policials, les noies havien estat captades per personal del local, algunes d'elles a través d'Instagram. Els exigien que enviessin fotografies seves de cos sencer. Una vegada que els donaven "el seu vistiplau", les joves passaven a formar part d'una borsa de treball composta per 200 dones, que ells gestionaven a través d'un grup en una aplicació de missatgeria instantània.

Fins a cent noies coincidien en el local en una mateixa nit per a prestar els seus serveis, segons fonts policials.

Operació pionera

Al propietari de la discoteca, que va ser detingut a finals de maig, li imputen delictes contra els drets dels treballadors. A més, de les 22 joves identificades per la policia, quatre es trobaven en situació irregular en territori nacional, per la qual cosa al propietari del local també li atribueixen 21 infraccions per incompliment de la normativa laboral i en matèria d'estrangeria.

Es tracta d'una de les primeres operacions de la policia per a perseguir aquest tipus de delictes en aquest sector i, segons apunten fonts policials, es produeix després de detectar un repunt de les contractacions irregulars de dones molt joves com a "noies d'imatge" en locals d'oci nocturn de Madrid. "L'objectiu és evitar que alguns empresaris s'aprofitin de dones joves i incentivar que regularitzin la seva situació".