Troben el cos d'un nadó entre les escombraries d'una planta de residus de Madrid

La Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un bebè, que podria ser nounat, entre les escombraries del centre de tractament de residus de Valdemingómez, a Madrid.

Ha estat sobre les 7.50 hores d'aquest dimarts quan un treballador del centre ha alertat a la Policia Nacional de la troballa a la planta de classificació d'envasos, segons han confirmat a EFE fonts policials. És per això que els investigadors del grup VI d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid han obert una recerca per a esclarir les circumstàncies en què s'han produït la mort del bebè i com ha arribat fins a la planta de tractament de residus.

Les primeres perquisicions apunten al fet que algú el podia haver llançat a un contenidor groc -d'envasos- i que ha estat traslladat fins a Valdemingómez en un camió de les escombraries. Fins al lloc, a més dels investigadors d'Homicidis, també s'han desplaçat els agents de la Policia Científica per a prendre mostres.

El cos del bebè ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia per a determinar les causes de la seva mort -natural o violenta-, la seva edat i el seu sexe.Aparentment, podria ser nounat, d'acord amb les mateixes fonts.