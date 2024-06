Un veí descobreix el cap de la dona assassinada i decapitada pel seu marit

La forta olor va alertar un veí ahir a la nit i el va conduir fins a uns matolls propers a la casa on, el 18 de juny passat, Jorge, un policia local jubilat, va assassinar i va decapitar la seva parella, Soledad, i després es va suïcidar.

Una setmana després de la troballa dels dos cadàvers, la Guàrdia Civil ha trobat el cap de la dona, de 65 anys, que el seu assassí havia amagat en un paratge a 200 metres del lloc on va cometre el crim, segons informen fonts del cas a El Periódico, del grup editorial de Regió7.

Forta olor

Aquest dilluns, a mitjanit, la va localitzar un veí de la víctima, a qui va cridar l'atenció la forta olor de descomposició que arribava des d'un terreny rural, i va decidir avisar la Policia Local.

Entre la mala herba, dins d'una bossa, els agents van descobrir les restes humanes de Soledad i van trucar a la Guàrdia Civil, que les buscava des del 18 de juny passat. Els investigadors de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Colmenar Viejo ja han recollit i traslladat el cap fins a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia.

Una carrabina i una escopeta

La Guàrdia Civil buscava el cap de Soledad des que van descobrir el crim. Alertats per una germana de la dona, els investigadors van anar al domicili fa una setmana i van trobar al garatge el cos de la víctima, que presentava diverses lesions provocades per arma de foc, com va avançar aquest canal de recerca i successos.

En una habitació de la primera planta hi havia el cadàver de la seva parella i presumpte assassí, Jorge, un policia local retirat de 53 anys. A la casa, els investigadors van trobar també una carrabina, una escopeta i diversos ganivets que podrien haver estat emprats després del crim.

Tot indica, segons fonts de la investigació, que l'home va disparar diverses vegades a la seva dona, després la va decapitar, es va desfer del cap i finalment es va suïcidar, possiblement utilitzant la carrabina de tir.

Volia separar-se

Soledad havia decidit separar-se del seu marit, Jorge, el pare del seu tercer fill. L'home no acceptava la decisió i ella va iniciar els tràmits legals. La setmana passada, la dona, de 65 anys, se'n va anar a Londres a veure la seva filla gran. Mentre ella era a Anglaterra, Jorge, el seu marit, de 53 anys, va rebre un burofax en què se li comunicava que "havia d'abandonar la casa" on vivien, a Soto del Real (Madrid), que era propietat de la dona.

Un tret al cor

La dona va tornar el 14 de juny a Madrid. Les primeres troballes de la investigació de la Guàrdia Civil no han pogut determinar encara si va ser assassinada dissabte o diumenge, però sí que permeten ja reconstruir les últimes hores de l'assassí i de la seva víctima després que ella tornés a casa seva. Jorge, el marit, va disparar al cor a la seva dona dues bales del calibre 22 amb una carrabina. Una d'elles va impactar al cor i li va causar la mort.

El crim va passar a la planta baixa de la casa, al carrer Vicente Aleixandre de Soto del Real (Madrid). Les primeres dades apunten que l'home va passar com a mínim un dia amb el cadàver sobre la catifa de l'habitació. Va ser després quan el va traslladar al garatge. Allà el va col·locar sobre un tronc de fusta. Amb una destral, va decapitar la seva dona.

Una ampolla de whisky

Molt aviat, la germana i la filla de Soledad van començar a trucar al telèfon mòbil de la seva mare, que estava encès i en poder del marit. Ningú no contestava. Va ser aleshores quan l'assassí va decidir desfer-se del cap de la seva dona. Jorge no tenia cotxe propi, encara que aquell cap de setmana va tenir a la seva disposició tres vehicles: una moto BMW seva, el cotxe del seu pare i el de la víctima, un Audi A3 groc.

En tornar a casa, amb la resta del cadàver de la seva dona al garatge, Jorge va pujar a les golfes amb una ampolla de whisky i una escopeta de caça . Es va beure sencera l'ampolla i es va clavar un tret al pit. No va deixar cap nota.