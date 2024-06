Condemnen a presó el paparazzi que va assetjar Clara Chía

Un jutjat de Barcelona ha imposat una condemna d'un any de presó per al paparazzi Jordi Martín pels delictes d'assetjament i lesions sobre Clara Chía, parella de l'exjugador del Barça Gerard Piqué. A més de la pena de presó, el magistrat també li imposa ordres d'allunyament i prohibició d'aproximació i comunicació respecte de la denunciant durant un any i mig, així com a pagar una indemnització de 13.130 euros pels danys morals i despeses sanitàries sofertes per la víctima.

El judici contra Martín es va celebrar la setmana passada. L'acusació particular, que representa a Chía perquè Piqué va retirar la seva acusació contra el paparazzi, demanava cinc anys de presó i el pagament d'una multa de 70.000 euros, tot i que la Fiscalia demanava l'absolució del processat. No obstant això, el jutjat va decidir condemnar-lo en considerar que quedaven provats l'assetjament i les lesions.

La sentència enumera els diversos moments en els quals la víctima s'ha sentit assetjada i perseguida pel paparazzi. D'aquesta manera s'assenyala que "l'al·luvió d'actes de vigilància, persecució, referències en les xarxes socials, i altres descrits, tan sols pot ser qualificat d'actitud intimidatòria, generant el consegüent desassossec en la destinatària de tals actes". Per això, s'indica que el condemnat va realitzar un assetjament, ja que va seguir "de manera insistent i reiterada" a la víctima amb la intenció d'"alterar el desenvolupament de la vida ordinària" de Chía.

La sentència considera com a assetjament "les vigilàncies i persecucions constants, la proximitat física, i fins i tot la utilització de xarxes socials" i remarca que aquestes actuacions "no es van limitar a actes puntuals o esporàdics, sinó que van tenir constància i vocació de permanència en el temps, i de fet es van prolongar per deu mesos amb absoluta intensitat".

Canvi de vida

A més, el jutge indica que Chía "es va veure sotmesa no sols a una modificació d'hàbits, canvi de domicili, restriccions d'activitats d'oci, deixar d'acudir a casa de la seva família, o deixar d'anar al gimnàs, sinó que va tenir repercussions en l'àmbit laboral, fins al punt que va haver de deixar-lo un temps, i en el personal, provocant en ella la necessitat d'haver d'anar acompanyada en tot moment". Per això, el jutjat afegeix que aquesta persecució "va superar el que podria, en un altre cas entendre's com una mera molèstia, per passar a configurar una cosa de summa transcendència, i amb evidents efectes negatius" en la víctima.

"Encara que ja ho hem referit abans, és evident, que el comportament de l'acusat cap a ella, ha superat amb escreix els límits del que podria ser acceptable, en proporció a l'atenció o expectació mediàtica que va suposar ser coneguda com la nova parella de Gerard Piqué. Aquesta atenció, va passar a la fustigació, i, per tant, a una intensitat molt alta, totalment compatible amb les conseqüències patològiques acreditades", destaca la sentència.

"Una persona que assetja de manera constant a una altra, que en definitiva la persegueix fins al punt de fer-li insofrible la seva existència quotidiana, i que percep de manera clara, que ella modifica els seus hàbits de conducta, per evitar el seu contacte forçat, és evident que es representa la possibilitat que això pugui generar una alteració important en ella, si més no en l'esfera psíquica de la persona, i fins i tot amb reflex en el físic, i malgrat això, va acceptar els eventuals resultats, i no va deixar d'escometre-la", assenyala la sentència.

En aquest sentit, el jutjat estableix que el condemnat haurà de pagar una indemnització per les seqüeles deixades en la víctima, que s'han de valorar a partir d'un informe mèdic forense de Chía, per conèixer les lesions sofertes.