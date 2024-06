L'exdona de 'El Yoyas' es pronuncia després de la seva detenció: "Estic tremolant"

Després de diversos mesos en crida i cerca, Carlos Navarro, més conegut com 'El Yoyas', ha estat detingut per la policia aquest dimecres al matí a l'Anoia per una condemna ferma de 5 anys i 8 mesos de presó per un delicte continuat de maltractament a la seva exmuller, Fayna Bethencourt, i els seus fills. L'exconcursant de 'Gran Hermano' ha reaccionat a l'esperada notícia amb alleujament i molta alegria.

Bethencourt es troba en xoc després d'assabentar-se dels fets, segons ha avançat Outdoor, el canal d'actualitat dels famosos de Mediaset. La canària ha estat informada de la detenció a primera hora del matí. Poc temps després, ha estat la pròpia policia la que ha informat públicament de la detenció de 'El Yoyas' a través de les seves xarxes socials.

"No ho oblidaré mai"

"Estic tremolant encara", ha assegurat Bethencourt en les seves primeres declaracions per a Outdoor. Des de primera hora del matí són molts els que han volgut trucar-la per telèfon per a parlar amb ella i donar-li l'enhorabona. "M'ha avisat la policia fa un parell d'hores", ha explicat, sense poder contenir l'emoció, segons han assegurat els companys de Mediaset.

"Estic com en un somni", ha expressat l'exmuller de Carlos Navarro, que ha volgut agrair tot el suport rebut aquests últims mesos en què la canària ha defensat el seu cas i ha volgut visibilitzar a tantes dones que sofreixen episodis de maltractament en les seves relacions. "No ho oblidaré mai", ha assegurat, just abans de celebrar la notícia al costat de la seva família.

Després d'aquestes primeres paraules, Fayna Bethencourt ha volgut pronunciar-se també en les seves xarxes socials a través d'un comunicat: "Gràcies a tota la gent que m'escriu per a donar-me el seu afecte. Valoro de cor cada missatge d'alegria per mi i els meus. Els abraço molt fort a tots i especialment als que sempre han estat donant-me suport durant tot aquest temps en aquesta lluita infinita. Gràcies", ha expressat en Instagram.

Qui és Fayna Bethencourt?

Fayna Bethencourt, canària d'origen francès, va saltar a la fama després de la seva participació en la segona edició de ‘Gran Hermano, el 'reality' de Telecinco, l'any 2001. La concursant va ser nominada en dues ocasions. L'última no la va superar i es va convertir en la segona expulsada del programa, després de 24 dies a la casa de Guadalix de la Sierra.

Dins del concurs va conèixer a Carlos Navarro 'El Yoyas', amb qui va iniciar una relació, tot i que ell va ser expulsat del programa després de tirar-la del cabell davant de les càmeres, justificant aquesta acció com una broma. Malgrat això, després de la fi del 'reality' la parella es va casar i va tenir dos fills.

No obstant això, anys després, Fayna Bethencourt va revelar que el que semblava una parella perfecta en realitat no ho era. La canària va denunciar Carlos Navarro per maltractament i, després del judici, ell va ser condemnat a entrar a la presó. 'El Yoyas' va fugir llavors de la justícia fins a aquest dimecres, quan ha estat detingut per la policia.